Новый Кабмин: нескольких министров назначат на следующей неделе [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко заявил о том, что парламент доназначит некоторых министров на следующей неделе. Об этом сообщает "РБК-Украина".
По его словам, несколько министерств могут временно возглавить первые заместители министров.
"Остальные 15 министров тоже есть подтвержденными кандидатурами. Просто из этих двадцати нет двух-трех", - заявил Корниенко.
"Мы назначаем новый состав правительства, просто врио будут выполнять обязанности. Но этот вопрос будет быстро решен. На следующей пленарной неделе мы его решим", - добавил он.
Напомним, на среду, 4 марта, уже назначено внеочередное заседание Верховной Рады.
по теме
Новый Кабмин: подтверждены восемь кандидатур
В среду, 4 марта, в реестре электронных деклараций появились данные о семи претендентах на должности в правительстве
Новый состав Кабмина: названы имена министров
Во вторник, 3 марта 2020 года, на заседании фракции "Слуга народа" были названы имена новых министров правительства
Новый состав Кабмина: как будет голосовать Рада
В среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос Кабинет министров Украины
Година запитань до Уряду: звіт Гончарука обурив народних депутатів
Значну частину свого виступу Олексій Гончарук присвятив інциденту в Нових Санжарах і ситуації щодо захисту від коронавірусу в Україні
За провал соціальних реформ в Україні уряд повинен піти у відставку - Юрій Бойко
На думку співголови політсили "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, урядовців хвилюють лише власні доходи, а не вирішення соціальних проблем українців