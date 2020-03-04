В среду, 4 марта, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко заявил о том, что парламент доназначит некоторых министров на следующей неделе. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По его словам, несколько министерств могут временно возглавить первые заместители министров.

"Остальные 15 министров тоже есть подтвержденными кандидатурами. Просто из этих двадцати нет двух-трех", - заявил Корниенко.

"Мы назначаем новый состав правительства, просто врио будут выполнять обязанности. Но этот вопрос будет быстро решен. На следующей пленарной неделе мы его решим", - добавил он.

Напомним, на среду, 4 марта, уже назначено внеочередное заседание Верховной Рады.