Якщо новий очільник уряду Денис Шмигаль дотримуватиметься програми попередника - невдовзі і на нього чекатиме відставка, - на цьому наголосив голова конфедерації профспілок Сергій Каплін.

Він нагадав, що обіцянки Гончарука так і лишися на словах. Тому замість привітань, новий прем'єр отримає обов'язки. Це стосується не лише зменшення сум у платіжках, а й збільшення розміру пенсій та соціальних виплат.

Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України: