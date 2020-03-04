Подолати бідність: профспілки оприлюднили нагальні завдання для нового уряду - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Якщо новий очільник уряду Денис Шмигаль дотримуватиметься програми попередника - невдовзі і на нього чекатиме відставка, - на цьому наголосив голова конфедерації профспілок Сергій Каплін.
Він нагадав, що обіцянки Гончарука так і лишися на словах. Тому замість привітань, новий прем'єр отримає обов'язки. Це стосується не лише зменшення сум у платіжках, а й збільшення розміру пенсій та соціальних виплат.
Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України:
Профспілки чекають від нового уряду - що буде виконана обіцянка хоча б уряду старого: щоб нашим пенсіонерам буде проіндексовано пенсії, а згодом, уряд подолає дефіцит пенсійного фонду і зробить пенсії в Україні такими, щоб не лише вижити, а і жити. Ми пропонуємо свої рецепти та інструкції для нового уряду, як це зробити. Подолати тінь - радикальна політика детінізації. Друге: ту землю, яку планували віддати корпораціям - потрібно віддати у пенсійний фонд.
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