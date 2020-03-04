Півтори тисячі аграріїв вкотре пікетували будівлю парламенту. Так намагаються не допустити руйнації одного з найбільших агрохолдингів України. Хто винен у тому, що фермери втрачають роботу і що вони робитимуть далі?

Аграрії вже втретє збираються під стінами парламенту відтоді, як у їхнього агрохолдингу почалися проблеми з силовиками. Працівники звинувачують Главу національного антикорупційного бюро Артема Ситника у спробах дестабілізувати компанію. Саме за наказом очільника НАБУ слідчі прийшли до них на ферми. Представники господарств кажуть, що вже втомилися від постійних перевірок і обшуків на підприємствах. Працівників викликають на допити щодо історій, в яких вони участі не брали.

Галина Ковток, операційний директор компанії "Укрлендфармінг":

Компанія, яка платить за останні три роки майже 8 мільярдів гривень податків - не може бути знищена нездоровими амбіціями якоїсь однієї людини. Люди, які прийшли сюди - відстоюють свої інтереси і своїх родин. Ми не хочемо їхати в Польщу, за кордон. Дайте нам жити!

На площі - півтори тисячі птахівників, комбайнерів і зоотехніків. Загалом на господарствах агроходлингу працює 27 тисяч селян.

В'ячеслав Коцан, керівник птахофабрики "Слов'яни":

Такой ситуации, как секйчас - я не помню. Эта ситуация вызывает недоумение - крупнейший агрохолдинг просто уничтожается! Мы пришли сюда чтоб защитить свои права. Уже сегодня начинаются сокращения из-за этой ситуации. Люди остаются без работы. Неужели Украина настолько богата, что мы своих людей отправляем на биржу или за границу на заработки!

Галина Ковток, операційний директор компанії "Укрлендфармінг":

Ми - не люди, які націлені на війну. Ми не маємо бути тут, ми маємо бути сьогодні в полі. Подивіться, яка погода, яка температура. Наші люди замість того, щоб сіяти - стоять і кричать "дозвольте нам жити в нашій країні!"

Люди сподіваються, що на розгляд парламенту таки винесуть питання про відставку голови НАБУ Артема Ситника. Таке ж звернення до президента набрало 30 тисяч підписів селян. Зоотехнік Володимир непокоїться - його ферма єдине місце роботи в селі.

Володимир Жук, зоотехнік Мліївської птахофабрики:

Ця птахофабрика, де мої батьки працювали з 70-х років, це стало потомствєнним. Птахофабрика була взірцем технологій. Боляче. А що буде з селом? 130 душ прийде безробітних. Як буде жити наша громада?

Міжнародні інвестори, які вклали чималі суми в цей агрохолдинг, також збентежені. Дії силовиків псують і так не надто позитивний інвестиційний імідж України. Це при тому, що саме аграрії приносять найбільше валюти в країну.

Леонід Козаченко, член Ради роботодавців і товаровиробників при президентові України:

Аграрна галузь є драйвером нашої економіки її треба не збивати з цього курсу. Все, що діється навколо цієї компанії - приносить величезні втрати державі. Треба тих людей, які це роблять - ставити на місце!

Проти власників агрохолдингу відкрито, за даними юристів провадження, в рамках якого, без санкції суду розпочато допити 10 тисяч працівників підприємств. Зокрема, тиск відбувається на підприємства-птахофабрики, як заявляють в агрохолдингу - вони найбільші в Євразії. Чомусь поновили провадження щодо співпраці з банками, які вже давно ліквідовані, а самі справи були давно закриті. Сторона захисту вважає це особистою помстою акціонерам Артема Ситника. Аграрії кажуть, зараз на площі під стінами парламенту тільки невеличка частина мітингарів. Якщо їхніх вимог не дослухаються, обіцяють масштабніші протести.