Зупинити безлад на харківському ринку "Барабашово". Вплинути на ситуацію підприємці просять нардепів. Лідери профспілок зустрілися з народними депутатами. Про що домовилися?

Суперечки навколо найбільшого ринку України, харківського "Барабашово" - тривають не один місяць. Мерія вирішила знести частину торговельного центу - прокласти на його місці дорогу.

Люди, які десятиліттями працювали на ринку, неоднарозвово просили залишити їм робочі місця. Та влада у своєму рішенні - непохитна... Зрештою, дійшло до стрілянини та масових сутичок.

Тепер комунальники відключили об'єкти "Барабашово" від водопостачання - і це за умови погіршення епідеміологічної ситуація через коронавірус. Сутички активізувалися після заяви власника ринку Олександра Фельдмана про наміри балотуватися на посаду Харківського міського голови.

Щоб вирішити проблему працівники ринку звернулися до народних депутатів. Із підприємцями у Києві зустрівся Юрій Бойко.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

После этого грандиозного скандала, явных нападений на вас не будет. Потому что, когда прошел скандал, людей арестовали, отпустить - отпустили, но я убежден, что такого нахрапистого больше не будет. Они пошли - отключение воды, комиссии, ревизии, политические провокации, - вот к этому мы должны быть готовы. Но я, если честно не знал, что нет воды и завтра мы начнем опять скандал этот и потребуем у губернатора, чтоб нам пустили воду.

Підприємці пообіцяли не здаватися. Кажуть, і далі боронитимуть власний бізнес, адже для тисяч людей це - єдина можливість прогодувати сім'ю.