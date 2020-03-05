Опозиційна платформа - За життя" закликає зупинити рейдерське захоплення харківського ринку "Барабашово" - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Зупинити безлад на харківському ринку "Барабашово". Вплинути на ситуацію підприємці просять нардепів. Лідери профспілок зустрілися з народними депутатами. Про що домовилися?
Суперечки навколо найбільшого ринку України, харківського "Барабашово" - тривають не один місяць. Мерія вирішила знести частину торговельного центу - прокласти на його місці дорогу.
Люди, які десятиліттями працювали на ринку, неоднарозвово просили залишити їм робочі місця. Та влада у своєму рішенні - непохитна... Зрештою, дійшло до стрілянини та масових сутичок.
Тепер комунальники відключили об'єкти "Барабашово" від водопостачання - і це за умови погіршення епідеміологічної ситуація через коронавірус. Сутички активізувалися після заяви власника ринку Олександра Фельдмана про наміри балотуватися на посаду Харківського міського голови.
Щоб вирішити проблему працівники ринку звернулися до народних депутатів. Із підприємцями у Києві зустрівся Юрій Бойко.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
После этого грандиозного скандала, явных нападений на вас не будет. Потому что, когда прошел скандал, людей арестовали, отпустить - отпустили, но я убежден, что такого нахрапистого больше не будет. Они пошли - отключение воды, комиссии, ревизии, политические провокации, - вот к этому мы должны быть готовы. Но я, если честно не знал, что нет воды и завтра мы начнем опять скандал этот и потребуем у губернатора, чтоб нам пустили воду.
Підприємці пообіцяли не здаватися. Кажуть, і далі боронитимуть власний бізнес, адже для тисяч людей це - єдина можливість прогодувати сім'ю.
по теме
У Харкові підприємці почали обороняти торгівельний центр "Барабашово" від рейдерських атак та будівельної техніки
Кругова оборона. Підприємці Харківського ринку "Барабашово" обклалися шинами і протитанковими їжаками - кому даватимуть бій?
Підприємці вимагають розслідувати масові безлади під час рейдерського захоплення ТЦ "Барабашово"
Люди кажуть - домагатимуться справедливості і не допустять переслідувань активістів із торговельного центру
Федерація профспілок Одещини вимагає не розглядати зміни до Трудового кодексу
Щоб привернути увагу, робітники зібралися на мітинг перед сесією облради. Кажуть: новий закон розширить повноваження роботодавців та обмежить права найманих працівників
Підприємці Харкова почали обороняти торгівельний центр "Барабашово" від рейдерських атак та будівельної техніки
У Харкові триває протистояння міської влади та підприємців одного з найбільших оптових ринків України "Барабашово"
Помста за акції протесту: Виконавча служба намагається арештувати майно Київської птахофабрики
Агрохолдинг "Авангард", якому належить птахофабрика "Київська"- у списку найбільших платників податків в Україні - до 25 млн гривень надходить у бюджет щороку. Чому підприємство раптом записали в боржники?