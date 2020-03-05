Виконавча служба намагається арештувати майно однієї з київських птахофабрик. Працівники переконані, це - помста за їхні протести під стінами Верховної Ради.

Дайте працювати! Дайте працювати! У каждого есть семьи. А они хотят закрыть нашу птицефабрику. Нужно сохранить наших детей, чтобы они остались в Украине, а не ехали куда-то на заработки!

Саме так зустріли працівників виконавчої служби на птахофабриці "Київська". Підприємство функціонує вже 60 років і виробляє 290 млн яєць у рік. Тут працює кілька сотень людей, серед них 10% молоді. Своїх робітників фабрика забезпечує навіть житлом. До того ж, агрохолдинг "Авангард", якому належить фірма - у списку найбільших платників податків в Україні. До 25 млн гривень надходить у бюджет щороку. Та підприємство раптом записали в боржники.

Володимир Руденко, директор аграрного холдингу "Авангард":

На цей момент на фабриці працює близько 300 чоловік. Середня зарплата - 15 тисяч гривень. 25 млн. грн. сплачено податків за минулий рік. Вироблено - 290 млн. яєць. Якщо фабрика буде закрита, то 300 працівників втратять робочі місця, 300 сімей втратить дохід.

Чому орендоване майно прибуткового підприємства вирішили арештувати - у виконавчій службі не пояснили. Чиновники навіть представитися на камеру - відмовилися.

Нам потрібно провести виконавчі дії, здійснити опис і арешт даного майна і все. - Хоча б представтеся, звідки Ви? - Міністерство Юстиції України. - Які ваші подальші дії? - Зараз все побачите.

А от у керівництві фабрики пов'язують раптовий візит виконавців - з акціями протесту в урядовому кварталі столиці. Дії чиновників називають помстою.

Олександр Лебідь, уповноважений представник компанії "Інтербізнес" холдингу "Авангард":

Таке співпадіння, що вчора відбулася акція, де брали участь наші працівники. А сьогодні виконавча служба проводить виконавчі дії. Я вважаю - це прямим зв'язком. Боржник у проваджені - зовсім інше підприємство. Тому, яке ми маємо відношення до цього - нам не зрозуміло.

Протести тривали з лютого. Біля стін Верховної Ради, Кабміну та Офісу генпрокурора протестував багатотисячний натовп. Люди захищали свої робочі місця і закидали Артемові Ситнику спроби заблокувати роботу птахофабрик, проводячи допити 10 тисяч працівників. Як наслідок, директор НАБУ відкрив кримінальні провадження щодо двох найбільших у Євразії птахокомплексів агрохолдингу. Але, за словами мітингарів, справжні проблеми почалися тоді, коли працівники компанії передали Генпрокурору Рябошапці власну продукцію з особливим маркуванням.

Володимир Руденко, директор аграрного холдингу "Авангард":

Ми передавали Ситнику та генпрокурору Рябошапці яйця з написом "Ситника геть", бо він чинить безпрєдєл на нашій фабриці щодо наших працівників.

Олександр, менеджер зі збуту:

Конечно, мы присутствовали на митинге. Отставали наши права.

Эта ситуация отражается на всех нас.

Спроби чиновників потрапити на підприємство сьогодні - успішними не були. Ветеринари фабрики пояснили: через небезпеку поширення пташиного грипу підприємство перебуває в особливому санітарному режимі. Тому доступ на територію можливий тільки за наявності санітарної книжки та обстеження.

Проводяться планові санітарні заходи. Саме тому, ми не можемо вас сюди пустити.

Олексій Гунько, головний лікар ветеринарної медицини.

Есть внутренний наказ по предприятию, о том, что на сегодня - проводится вет-сан мероприятие, чтобы не допустить заноса птичьего гриппа.

Тож, на місце суперечки викликали ще один патруль. Під час діалогу стало зрозуміло, що заходити до приміщення без дозволу - виконавці повноважень не мають:

Які є мирні шляхи врегулювання даного питання? Що ви можете сказати як представник? - Перше: це завершення терміну санобробки. Друге: виконавець має пояснити на якій підставі він заходить на територію іншого підприємства.

За допомоги поліції дійшли висновку: перед наступним візитом виконавці мають надіслати у холдинг офіційний запит. Фабрика, зі свого боку, повинна повідомити про завершення санітарної обробки території.