Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о восстановлении подачи воды в Крым.

"Я поддерживаю премьер-министра в этом. В Крыму живут граждане Украины. Нужно, чтобы мы им помогали", - сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что когда предыдущая власть прекратила поставки воды и электроэнергии на полуостров, это вызвало большое возмущение крымчан.

"Если мы хотим вернуть Крым, то должны их поддерживать, а не действовать так, чтобы они чувствовали себя ненужными Украине. Поэтому я полностью поддерживаю необходимость подачи воды, налаживание связей. Не надо отрекаться от Крыма", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Справочно:

Ограничение доступа людей к пресной воде является прямым нарушением международного права. В первую очередь, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, принятом резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966 года (ст 11. и 12). А также Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (18.12.1979), Конвенции ООН о правах ребенка, (20.11. 1989), Рекомендаций Совета Европы для государств-членов по Европейской хартии водных ресурсов (Rec (2001) 14 17.10.2001). Согласно выводам Комитета по экономическим, социальным и культурным правам ООН (замечания общего порядка №15 "Право на воду", 2002 года), право на воду определено как право каждого на достаточную, безопасную, приемлемую, а также физически и экономически доступную воду для личных и бытовых нужд.