Сьогодні перша неділя Великого посту. В цей день віряни Української православної церкви відзначають свято Торжества Православ'я. З іконам, хрестами і хоругвами вони вийшли на хресну ходу у багатьох містах. Як це було у Вінниці та Одесі - дивіться у нашому сюжеті.

Тисячі вірян зібралися по обіді поблизу церкви Воскресіння Христова у Вінниці. Тут духовенство і парафіяни з храмів області з численними святинями. Всі вони прийшли, щоб взяти участь у Хресній Ході. Так віряни Вінницької єпархії УПЦ відзначають свято Торжества православ'я.

Протоєрей Володимир Пучков, прес-секретар Вінницької єпархії Української православної церкви:

Праздник торжества православья установлен в 843 году в честь победы православия над ересью. Торжество православия во всех отношениях, и в плане того, что основано иконопочитание, и в плане того, что восторжествовало православное вероучение над заблуждением, и в плане того, что церкви удалось отстоять свое право на истину, несмотря на давление и мощь власти империи.

Головною вулицею Вінниці пройшла молитовна хода - цьогоріч вона зібрала близько семи тисяч людей.

Єднатися завжди треба за Господа за віру, за мир.

Віряни несли ікони всіх храмів міста. Молились за благополуччя і мир в Україні.

Кожен з учасників ходи ніс свою святиню. Вінничанка Ольга прийшла з іконою, яку привезла з Почаєва. Жінка переконана: Хресна хода єднає людей.

Ольга Шаповал, вірянка УПЦ:

Це велике звершення, це благодать господня над всіма, щоб люди задумалися - що це православна віра, якій треба вірити і бути надалі в вірі.

Урочиста процесія пройшла близько двох кілометрів центром міста. За словами священиків, такі заходи особливо важливі, коли в країні неспокій.

Митрополит Вінницький і Барський Варсонофій:

Хресні ходи, як і проводилися традиційно також в ті дні, коли були проблеми в місті, у державі чи епідемії якоїсь хвороби. Я хотів би сьогодні акцентувати, доки є отака інформаційна загроза, що можлива епідемія корона вірусу, - то ми якраз повинні збиратися для того, щоб попросити у Господа Бога щоб він помилував нас, зберіг нас в здоров'ї.

Завершилася хода урочистим молебнем біля Спасо-Преображенського собору. Цей храм нині належить ПЦУ. За нього й дотепер тривають суди. Чин Торжества Православ'я відслужили просто неба. Молебень звершив митрополит Вінницький і Барський Варсонофій. Владика побажав вірянам смирення, любові та стійкості у вірі.

В Одесі кілька тисяч вірян зібралися біля Спасо-Преображенського кафедрального собору. Божественну літургію очолив Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Тут він провів молебень до свята Торжества православ'я. Після цього віряни пройшли Хресною ходою навколо храму.

Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел:

Война не объявлена, но она совершается, и поэтому необходим мир и согласие. Необходимо, чтобы Господь благословил всех, вразумил бы неразумных. И чтобы все мы почувствовали, что мы браться и сестры, мы дети Христовы, мы друзья, мы все граждане этой одной земли, которая именуется Украиной.

Сьогодні ж віряни мали змогу поклонитися святиням: в собор доставили чудотворні ікони та ковчеги з мощами святих. За традицією, такі ж урочистості відбулися і в багатьох храмах Одеської єпархії УПЦ. Таким чином люди показали свою відданість канонічній церкві.

Віталій Стецюк, житель Одеси: