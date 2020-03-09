Бойовики застосовують на передовій запалювальні кулі [ Редактировать ]
Неподалік Мар'їнки внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа. Російські найманці випустили трасувальні та бронебійно-запалювальні боєприпаси. Спалахнув сухостій. Вогонь швидко дістався позицій українських оборонців і пошкодив опорний пункт. Полум'я ледь не зачепило житлові будинки та його вчасно встигли приборкати.
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