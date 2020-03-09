В Україні відзначають 206 річницю від дня народження Тараса Шевченка [ Редактировать ]
Сьогодні виповнюється 206 років від дня народження Тараса Шевченка.
Пам'ять поета вшановують українці по всьому світу. А в українських містах проводять урочисті заходи. Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою поклав квіти до пам'ятника Шевченкові в Києві.
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