Стежками Кобзаря: як жив Тарас Шевченко [ Редактировать ]
Околиця села Моринці на Черкащині, де народився Шевченко вже стала своєрідною Меккою для українців. Самої хати, де жив великий Кобзар вже давно немає - її реконструювали наприкінці вісімдесятих. Але атмосфера, створена істориками просто вражає. Там навіть екскурсії проходять із декламацією віршів Шевченка. Станіслав Кухарчук пропонує разом з ним пройтися стежками Кобзаря.
"У тій хатині, край села, мене там мати повела і повиваючи співала свою нудьгу переливала, свою дитину".
Працівники Національного заповідника намагалися достеменно відтворити умови, у яких жила родина Кобзаря в Моринцях поряд дідова хата, сарай, дерев'яний тин і навіть вишні, про які писав Шевченко.
"Тут треба відчути оте все, подивитися - це однозначно добре, а саме відчути те, що відчував Шевченко", - говорить Галина Відоменко, жителька села Моринці.
Ось ця хата стала для Шевченка по справжньому батьківською. Через півтора роки піля народження з Моринець його родина переїхала до сусідньої Керелівки. Вже дорослим, саме про ці місця поет написав: Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло? Чи так мені чого було? Щоправда дитинство у маленького Тараса було зовсім не веселим, вже в 11 років він став круглим сиротою.
На початку 20 століття Керелівку перейменували в Шевченкове на честь поета, а неподалік місця, де мешкала його родина, відкрили музей. Тут досі зберігаються автентичні речі, якими користувалась Тарасова сім'я. А також його малюнки.
"Ось перша робота, крайня. 1843 рік - портрет Тарас Шевченко писав на замовлення, коли навчався в імператорській академії художеств".
Завдяки своєму художньому таланту Шевченко не лише став відомим, а й позбувся статусу кріпака. Друзі та однодумці допомогли його викупити, а згодом і посприяли виходу першої збірки поезій "Кобзар". Щоправда, ілюструвати видання довірив своєму колезі по цеху. До Дня Народження Шевченка оригінали малюнків виставили на огляд.
"Автор цих робіт це Микола Йосипович Микешин - це російський скульптор і художник, який був особисто знайомий з Тарасом Шевченко, який проілюстрував перш за все одне з перших видань, прижиттєвих", - говорить Людмила Метик, завідувач заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка".
У всіх поезіях і картинах Шевченко завжди писав про свою чи не єдину любов - Україну. Хоча більшість свого життя він провів далеко за її межами. Як нагадування про це, на вході до музею - символічний вказівник з назвами міст і країн, де довелося жити поетові. За заповітом, Тарас таки повернувся на Батьківщину, але вже після смерті.
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