Родина планує жити на дві країни - в Канаді та Британії

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл востаннє взяли участь у публічному заході як члени британської королівської родини. Подружжя відвідало службу в Вестмінстерському абатстві - разом з Єлизаветою ІІ, принцом Чарльзом та герцогами Кембриджськими.

Нагадаю, на початку року Гаррі та Меган оголосили про відмову від монарших титулів, а нещодавно під час заходу в Единбурзі принц наполіг на тому, щоб до нього зверталися просто на ймення.

Родина планує жити на дві країни - в Канаді та Британії.