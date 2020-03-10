Принц Гаррі та Меган Маркл востаннє взяли участь у королівському публічному заході [ Редактировать ]
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл востаннє взяли участь у публічному заході як члени британської королівської родини. Подружжя відвідало службу в Вестмінстерському абатстві - разом з Єлизаветою ІІ, принцом Чарльзом та герцогами Кембриджськими.
Нагадаю, на початку року Гаррі та Меган оголосили про відмову від монарших титулів, а нещодавно під час заходу в Единбурзі принц наполіг на тому, щоб до нього зверталися просто на ймення.
Родина планує жити на дві країни - в Канаді та Британії.
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