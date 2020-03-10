Лауреатів Шевченківської премії нагородили напередодні в Києві [ Редактировать ]
Лауреатів Шевченківської премії нагородили напередодні в Києві. Загалом обрали шість переможців. У номінації "Література" відзначили двох - Маріанну Кіяновську з книгою "Бабин Яр. Голосами" і Тараса Прохаська зі збіркою есеїв "Так, але...".
У номінації "Музичне мистецтво" - етногурт "Дахабраха". У "Візуальному мистецтві" нагородили Олександра Глядєлова із проєктом "Карусель". у номінації "Публіцистика" обрали журналістку Євгенію Подобну з виданням "Дівчата зрізають коси".
Премію в "Театральному мистецтві" здобув колектив "Нова Опера" із сучасною оперою-реквіємом "Йов". Нагороди вручив президент Володимир Зеленський.
"Моя книжка про дівчат, які воювали на Сході України. Це 25 історій, і нажаль однієї з дівчат вже немає у живих. Яна Червона загинула майже рік тому на Луганщині. Моя книжка про них - це їхній досвід, їхнє життя про війну", - говорить Євгенія Подобна, журналістка, лауреатка Шевченківської премії у номінації "Публіцистика".
по теме
У Києві нагородили лауреатів Шевченківської премії
Лауреатів Шевченківської премії нагородили напередодні в Києві. Загалом обрали шість переможців. У номінації "Література" відзначили двох - Маріанну Кіяновську з книгою "Бабин Яр. Голосами" і Тараса Прохаська зі збіркою есеїв "Так, але..."
В Україні відзначають 206 річницю від дня народження Тараса Шевченка
Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою поклав квіти до пам'ятника Шевченкові в Києві
У Бельгії пройшов тиждень українського мистецтва
Мистецька галерея у самісінькому центрі міста Брюгге - тут другий рік поспіль представляють твори українських митців
Топ-15 малоизвестных фактов о Тарасе Шевченко
То, о чем вам не рассказывали в школе
"Евровидение 2020": прогнозы букмекеров сменились из-за новой песни
Расстановка сил на таблицах прогнозов изменилась, выдвинув наверх неожиданного участника