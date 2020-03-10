В Киеве установлен новый температурный рекорд [ Редактировать ]
В воскресенье, 8 марта, столбик термометра не опустился ниже 7,0 градусов тепла, что на 2,2 градуса выше, чем это было в 1906 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
Кроме того, в ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро сегодня не опустилась ниже 6,8 градусе тепла, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, которая была зафиксирована в 1914 году, на 1,3 градусов.
"Температура первой декады марта превышает норму на 9,5 градусов и соответствует климатической норме первой декады апреля", - говорится в сообщении.
С начала марта метеорологи обсерватории уже зафиксировали семь температурных рекордов.
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