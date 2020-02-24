В Одессе непогода "убила" пенсионерку [ Редактировать ]
В понедельник, 24 февраля, в Одессе из-за непогоды скончалась пенсионерка. На женщину из-за сильного ветра рухнуло дерево. Об этом пишет "Главред".
Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова.
К сожалению, женщина скончалась на месте.
Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома обнаружили гранату. Ми писали о том, что под Ивано-Франковском на людей напали с гранатами, а также под Луганском дети подорвались на гранате.
Напомним, ранее сообщалось, что в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли четверо военнослужащих.
Также ранее мы писали о том, что в Киеве взорвали банкомат и украли деньги. Неизвестные подошли к банкомату, вставили в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг и вернулись на улицу.
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