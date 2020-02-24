В понедельник, 24 февраля, в Одессе из-за непогоды скончалась пенсионерка. На женщину из-за сильного ветра рухнуло дерево. Об этом пишет "Главред".

Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова.

К сожалению, женщина скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома обнаружили гранату. Ми писали о том, что под Ивано-Франковском на людей напали с гранатами, а также под Луганском дети подорвались на гранате.

Напомним, ранее сообщалось, что в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли четверо военнослужащих.

Также ранее мы писали о том, что в Киеве взорвали банкомат и украли деньги. Неизвестные подошли к банкомату, вставили в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг и вернулись на улицу.