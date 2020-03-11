Прикордонники Коста-Рики перехопили велетенську партію кокаїну [ Редактировать ]
Прикордонники Коста-Рики перехопили велетенську партію кокаїну. Майже три з половиною тонни наркотиків виявили на судні, що прямувало з Колумбії. Правоохоронці заарештували чотирьох супровідників забороненого вантажу. У поліції вважають: контрабандисти хотіли переправити порошок до Європи.
"Правоохоронці разом із митниками виявили понад 3 тонни кокаїну. Ми припускаємо, що злочинці збиралися зберігати наркотики тут, у місті, щоб згодом переправити до Євросоюзу. Утім не відкидаємо, що препарат був і для нашого ринку", - говорить Майкл Сото, Міністр громадської безпеки Коста-Ріки.
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