Цю партію відправили до Румунії, на завод з переробки

20 тонн використаних батарейок зібрали екоактивісти з усієї України. Це той вид сміття, який в жодному разі не можна викидати разом з іншими відходами. Втім, куди їх подіти і що з ними роблять потім багато українців досі не знають. Цю партію відправили до Румунії, на завод з переробки. Як не дивно, але для України це вперше, і йшли ми до цієї події майже 7 років. Чому - Анастасія Старовойт розкаже.

У цій п'ятнадцятиметровій фурі - майже мільйон батарейок українців. Відправити їх на завод із переробки - означає врятувати від забруднення 1600 гектарів землі.

Ця кількість - лише один відсоток від усіх батарейок, які завозять до України щороку. І навіть таку маленьку партію зібрати для переробки - непросто.

"Приймали батарейки на складі, запаковували в сертифіковану тару згідно з інструкції для перевезення таких небезпечних вантажів потім завантажували їх у фуру перевізника ліцензованого і безпосередньо будемо супроводжувати їх приймання на заводі", - говорить максим Бобруєнко, представник компанії ліцензійного підрядника.

В Україні є лише пункти приймання батарейок, але немає підприємств, які б їх переробляли. Тому першу партію на 20 тонн везтимуть до Румунії.

"Коли ми усвідомили, що переробки батарейок в Україні немає насправді - ми дізналися ще як я сказала важливу новину, що всюди в світі за переробку батарейок потрібно платити, наприклад, переробка батарейок в цій фурі коштує приблизно один мільйон гривень", - говорить Любов Колосовська, голова руху "Батарейки, здавайтеся!".

Дорого, та ще й небезпечно. Лише в ґрунті продукти розпаду батарейок зберігаються півстоліття.

"Зараз у мене в руках батарейка нікель-кадмієва. Тут є кадмій - важкий метал, який при потраплянні в природу може потім всмоктуватися рослинами і продуктами харчування потрапляючи в організм людини. Важкі метали здатні викликати онкологічні захворювання, неврологічні захворювання і кардіо, особливо у дітей", - пояснює Любов Колосовська, голова руху "Батарейки, здавайтеся!".

Європейські виробники та імпортери батарейок самі фінансують їх перероблення. В Україні такої практики немає, тож активісти вимагають запровадити її на законодавчому рівні.

"Ми виступаємо за прийняття законопроекту 2207-1 "Про відходи", який таку систему відповідальності виробника робить обов'язковою для всіх компаній, які ввозять відходи в Україну", - говорить Любов Колосовська, голова руху "Батарейки, здавайтеся!"

А доки закон не ухвалений - українців закликають самим дбати про довкілля, і не викидати батарейки на смітник, а здавати. Але тільки в ті пункти, які гарантують відвезти небезпечний непотріб на переробку.