Театралізована церемонія біля храму Гери, вперше від 1984 року, відбулася без глядачів

У Греції провели церемонію запалювання Олімпійського вогню. Літні ігри планують влаштувати в Токіо. Утім, над міжнародними змаганнями нависла тінь коронавірусу. Чи відбудуться спортивні ігри в Японії - дивіться далі.

Стародавня Олімпія. Жриця запалює факел від сонячного проміння. Так у Греції традиційно засяяв вогонь Олімпійських Ігор. Театралізована церемонія біля храму Гери, вперше від 1984 року - відбулася без глядачів - через пандемію коронавірусу. Лише кільком десяткам посадовців дозволили стежити за дійством.

Томас Бах, президент Міжнародного олімпійського комітету:

Я хотів би висловити щиру подяку президентові Грецького олімпійського комітету Спиросу Капралосу. Ми особливо вдячні за те, що за цих непростих обставин ви зробили все, щоб церемонія відбулася.

Через пандемію COVID-19 у світі скасували вже не один спортивний захід. Під питанням і Олімпіада в Токіо. Чутки про перенесення змагань, бюджет яких перевалив за 12 мільярдів доларів, циркулюють у пресі від перших спалахів інфекції. Перенести Ігри на рік радить американський президент Дональд Трамп. Однак організатори наполягають, щоб спортивне свято таки відбулося, як і планували - від 24 липня до дев'ятого серпня.

Юріко Коїке, губернатор Токіо:

Як заявив президент Міжнародного комітету, змін щодо проведення Олімпійських Ігор немає. Із цього приводу є різні думки, але уряд Токіо готувався до цієї події. Усі чекають Олімпіади. Хоча весняний турнір із бейсболу серед школярів таки скасували, думаю, Олімпіаду та Паралімпіаду, як події світового масштабу, проведуть.

Доки чиновники вирішують долю змагань, олімпійський вогонь вирушає в подорож Грецією. Естафета охопить 37 міст, вогонь побуває біля 15 археологічних пам'яток. Довжина маршруту три з половиною тисячі кілометрів, участь візьмуть 600 бігунів. У Японії естафета проляже від Фукусіми - до столиці. Для учасників - це неабияка честь.

Анна Коракакі, учасниця естафети:

Я вся аж тремчу, емоції переповнюють. Досі дуже зворушена!

Японія вже приймала в себе літні Олімпійські ігри - 1964. Спортивні чиновники сподіваються, що через 56 років, уже за нових обставин, полум'я стане добрим знаком для Країни вранішнього сонця.