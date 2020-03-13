Вірус паніки гірше коронавірусу: президент Зеленський звернувся до співвітчизників [ Редактировать ]
І наостанок найсвіжіші новини про коронавірус. З'явилася поки що непідтверджена інформація, що в лікарні в Італії від Covid-19 померла українка. Однак офіційного повідомлення про це немає.
У Чернівецькій області з суботи, тобто відзавтра - запроваджується надзвичайний стан. Це означає, що на території всієї області закривають усі ринки, торговельні центри та гіпермаркети. Працюватимуть лише продуктові відділи.
І буквально щойно президент Володимир Зеленський оприлюднив звернення до українців щодо коронавірусу. що сказав. Давайте подивимося.
У питанні життя і здоров’я українців не може бути "передчасно". Може бути запізно. Саме тому ми діємо рішуче й на випередження. Сьогодні вирішено наступне:
Перше. Ми закриваємо кордон для іноземців. Будуть закриті прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 00 годин 01 хвилини 16 березня 2020 року іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України. Ні літаком, ні поїздом, ні автомобілем, ні будь-якими іншими засобами. Виключення становлять іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, зокрема - представники офіційних міжнародних організацій та дипломатичних місій. Через два тижні це питання буде розглянуто повторно. Вантажні пункти пропуску - авіа, залізничні, морські та автомобільні - продовжать працювати. Екіпажі суден, літаків, вантажних автомобілів можуть заїжджати в Україну та піддаються медичній перевірці експрес-тестами.
Друге. Щодо українців, які зараз перебувають за кордоном. Ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож, точно повернуться додому згідно розкладу. Щодо інших громадян України. Через три доби ми закриваємо регулярне авіасполучення. За цей час ви повинні повернутися додому. Ті, хто з об’єктивних причин не встигне цього зробити, мають звернутися в українське консульство. У спільній взаємодії з українськими авіакомпаніями вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами.
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