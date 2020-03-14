До спалаху недуги готується вся країна. Але експерти побоюються, що на Одещині ситуація може бути особливо небезпечною. Чому? - дивиться далі.

Уже кілька тижнів на Одещині й без того складна ситуація: лютують грип та ГРВІ - дитячі лікарні переповнені. Інфікування вірусом Covid-19 поки що не зафіксовано. У регіоні припинено авіасполучення майже в усіх напрямках, скасовані масові заходи, закриті театри, садочки, школи та виші.

Олена Буйневич, директор департаменту освіти та науки Одеської міськради:

Ми дуже добре розуміємо, що це викликає певні незручності, але повинні виконувати постанови Кабінету міністрів.

Експерти занепокоєні: в регіоні гострий дефіцит апаратів штучної вентиляції легенів, засобів індивідуального захисту тощо. А в облдержадміністрації - корупційні скандали. Йдеться про закупівлю 130 машин "швидкої" на суму 300 мільйонів гривень.

ЗМІ повідомляють: підлеглі губернатора хочуть замінити обладнання автівок на більш дешеве та заробити на цьому, але поки що не можуть знайти, хто з посадовців департаменту охорони здоров'я підпише таку оборудку. Сам Максим Куций це заперечує.

Максим Куций, голова Одеської ОДА:

Заміна обладнання пов'язана з тим, що поставник запропонував замінити обладнання на більш якісне.

Запитань виникло ще більше, коли днями в департаменті відбувся конкурс на посаду заступника директора: до зали спочатку навіть не пускали пресу. У конкурсі зненацька взяв участь Олександр Курмишов, якого ЗМІ пов'язували з корупційним скандалом щодо закупівлі карет "швидкої", але вже на Київщині. Чоловік усі чутки спростовує.

Олександр Курмишов, кандидат на посаду заступника директора Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА:

Человек, который выигрывает этот конкурс, никакого отношения к тому скандалу "скорой помощи" иметь не будет! То, что здесь придумали, - я считаю, - что это работают мои конкуренты!

В Одеській облраді зазначають: майже півроку в Департаменті охорони здоров'я немає не те, що заступника - навіть директора. І саме тому вважають: у регіоні може скластись особливо небезпечна ситуація.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

И именно поэтому существует такая проблема с руководителем Департамента здравоохранения, потому что люди не хотят подписывать, очень многие не хотят идти на такие коррупционные действия. Поэтому они не могут найти человека, который под этим подпишется. И тут большие вопросы к руководству нашего региона сейчас: почему они в угоду каким-то коррупционным возможным интересам сейчас - ставят под угрозу и без того катастрофическую ситуацию с эпидемией коронавируса и эпидемией гриппа - потому что эпидем-порог превышен на 20 процентов даже по гриппу сейчас! То есть, получается, коррупционные интересы важнее, чем здоровье миллионов жителей нашего региона, - так получается у нас?

Наразі найнагальнішою проблемою в області є відсутність експрес-тестів на виявлення коронавірусу. Перші такі системи надійдуть до Одеси у понеділок.