Рада может ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 17 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, одним из главных вопросов которого станет принятие законопроекта, предназначенного помогать различным ветвям власти в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".
Документ будет действовать только 3 месяца. Законопроект предусматривает:
- оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;
- обеспечение возможности 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса;
- освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медназначения, закупаемых для борьбы с коронавирусом;
- предоставление возможности населению работать дистанционно или уйти в отпуск;
- запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля;
- отнесение введение карантина к форсмажорным обстоятельствам;
- административную ответственность за нарушение обсервации и уголовную ответственность за умышленное заражение людей;
- дополнительные надбавки для медперсонала и работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;
- изменение статей Трудового кодекса в части, где могут предоставлять оплачиваемый отпуск.
"Мы договорились выносить на заседание только вопросы, связанные с коронавирусом. В общем шесть вопросов: график работы ВРУ. Закон, который прорабатывается в комитете Радуцкого №2538 и 2539; постановление ВРУ, и, возможно, закон Гетьманцева", - сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.
Также он призвал нардепов и членов Кабмина быть на заседании в масках и заявил, что всех ими обеспечат. По его словам, некоторых депутатов завтра на заседании не будет, так как они "вернулись из зарубежных командировок и недостаточно хорошо себя чувствуют".
Ранее мы уже писали, что тысячи украинцев не могут вернуться домой.
по теме
Возвращение украинцев домой: Мининфраструктуры формирует списки
Обновленная информация о чартерных рейсах будет появляться на страницах Мининфраструктуры
Карантин в Украине: как вернуться домой после 17 марта
Отмечается, что граждан Украины будет возможность прилететь домой после 17 марта
В городах Украины массово объявляют чрезвычайное положение (список)
Все ТРЦ, кинотеатры, рестораны, кафе, театры, бары, спортзалы и салоны красоты - будут закрыты
"Невозможно поменять билеты": SkyUp игнорирует запросы украинцев
В понедельник, 16 марта, в редакцию "Подробностей" обратились украинские туристы
"Наши билеты перепродали и мы не можем вернуться домой": украинцы застряли в Египте
Туристы рассказали, что туроператор Join up затягивает с их возвращением домой