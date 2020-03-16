Во вторник, 17 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, одним из главных вопросов которого станет принятие законопроекта, предназначенного помогать различным ветвям власти в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".

Документ будет действовать только 3 месяца. Законопроект предусматривает:

оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;

обеспечение возможности 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медназначения, закупаемых для борьбы с коронавирусом;

предоставление возможности населению работать дистанционно или уйти в отпуск;

запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля;

отнесение введение карантина к форсмажорным обстоятельствам;

административную ответственность за нарушение обсервации и уголовную ответственность за умышленное заражение людей;

дополнительные надбавки для медперсонала и работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;

изменение статей Трудового кодекса в части, где могут предоставлять оплачиваемый отпуск.

"Мы договорились выносить на заседание только вопросы, связанные с коронавирусом. В общем шесть вопросов: график работы ВРУ. Закон, который прорабатывается в комитете Радуцкого №2538 и 2539; постановление ВРУ, и, возможно, закон Гетьманцева", - сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Также он призвал нардепов и членов Кабмина быть на заседании в масках и заявил, что всех ими обеспечат. По его словам, некоторых депутатов завтра на заседании не будет, так как они "вернулись из зарубежных командировок и недостаточно хорошо себя чувствуют".

Ранее мы уже писали, что тысячи украинцев не могут вернуться домой.