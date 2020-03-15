На польско-украинской границе застряли несколько тысяч украинцев. Люди не могут перейти границу из-за введенного на пропускных пунктах карантина. Так, с ночи 15 марта образовалась 5-6-километровая очередь из автобусов. Об этом сообщает "Обозреватель".

Украинка Ольга Веркалец рассказала о ситуации на участке поста Краковец. Она приехала в пункт пропуска около полуночи, но только в четыре утра автобусы начали пропускать.

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"Где-то 2-3 в час. Вот я сейчас в очереди где-то десятая, а позади меня очень много автобусов, я уже не говорю про автомобили. Кто-то подсчитал, что примерно 5-6 километров пробка", – рассказала украинка Обозревателю.

На границе нет ни магазинов, ни автозаправок, работают несколько биотуалетов.

"Я не знаю, сколько тут людей, но если автобусов десятки, то и людей тут уж точно не 100 или 200. Думаю, что несколько тысяч точно есть", – добавила Веркалец.

Напомним, что Украина прекращает железнодорожное сообщение с Польшей. Кроме того, мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.

Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.