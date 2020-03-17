Рада разрешила предпринимателям не платить единый соцвзнос [ Редактировать ]
В марте-апреле 2020 года физические лица-предприниматели могут не платить единый социальный взнос. Такая норма содержится в принятом Верховной Радой 17 марта законе о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.
Временно освобождаются от начисления и уплаты единого взноса физические лица - предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства в части сумм, подлежащих уплате этими лицами за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 за себя.
В то же время, такие лица могут принять решение об уплате единого взноса за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года.
Временно штрафные санкции не применяются за следующие нарушения, совершенные в отношении периодов с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020:
- несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) единого взноса;
- неполная уплата или несвоевременная уплата суммы единого взноса одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется единый взнос (авансовых платежей);
- несвоевременное представление отчетности, в налоговые органы.
В течение периодов с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 плательщикам единого взноса не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о коронавирусе в Украине.
по теме
Для бизнеса разработают программу кредитных каникул
Кабинет министров Украины занимается разработкой программу кредитных каникул в связи с карантином из-за коронавирус
Курс доллара преодолел еще одну психологическую отметку
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос
Украинцам с подозрением на коронавирус будут платить больничные
В Фонде социального страхования заявили о том, что украинские работники, зараженные ОРВИ или госпитализированные с подозрением на коронавирус, будут получать соцвыплаты
НБУ резко повысил курс доллара
На вторник, 17 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
Цены на топливо: сколько стоит бензин в Украине
В пятницу, 13 марта, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились