Тесты на коронавирус и чрезвычайное положение: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
В понедельник, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о коронавирусе в Украине. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
Он не исключает введение чрезвычайного положения в стране.
Пока мы не дошли до этой ситуации, но если это будет нужно мы введем чрезвычайное положение.
Он также сообщил, что в Украину поступит еще один миллион быстрых тестов на коронавирус до конца недели.
"Мы договорились с Китаем... В субботу мы ожидаем прибытие этих быстрых тестов уже в Украину... Это для нас очень важно. Все будет отправлено в больницы", - сказал президент.
Он добавил, что также множество тестов Украина планирует передать военным, которые находятся на передовой.
Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса в Украине.
По его словам, мэр Харькова Геннадий Кернес будет ответственным за каждого заболевшего на территории города.
"Я очень люблю Харьков. Я прочитал то, что сказал господин мэр. Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове - это будет полностью его сейчас ответственность. А еще скажу откровенно, если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его ждет уголовная ответственность", - отметил Зеленский.
Напомним, в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.
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