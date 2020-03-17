Комунальні послуги - без карантину. Попри жорсткі обмеження, обслуговуючі компанії продовжать працювати. Проте, внесуть певні зміни. Так газова служба уже запровадила мораторій на відключення споживачів, а сплачувати за комірне рекомендує через інтернет.

Центри обслуговування клієнтів - на карантині. Усі ЦОКи газорозподільних компаній тепер працюють в режимі чергування. Дотримуючись рекомендацій МОЗу, оператори ГРМ ухвалили рішення: уникати великого скупчення людей. Тому, вкотре нагадують - сплатити за доставку газу можна, не виходячи з дому, за допомогою онлайн-сервісу. Крім цього, вирішити всі інші питання пов'язані з газопостачанням. В умовах пандемії - це найбезпечніший спосіб і цим вже користуються майже 4 млн споживачів газу, - розповідають комунальники.

Юрій Колодій, начальник управління клієнтського сервісу АТ "Івано-Франківськгаз":

Наші клієнти можуть попередньо замовити через онлайн-послуги і кулцентр, будь-яку довідку і отримати її в назначений час. Одна третя клієнтів наших користуються послугами онлайн-сервіс. Для цього необхідно зайти на сайт 104.ua зареєструватися в особистому кабінеті, або в чат-боті у "Вайбері". Користуватися онлайн-послугами дуже легко, для реєстрації необхідно кілька хвилин. Можна передати показання газового лічильника, а також уплатити за використаний природній газ та доставку газу.

Для зручності споживачів працюють відразу кілька онлайн-сервісів. Освоїти їх нескладно в будь-якому віці. Часто онуки допомагають дідусям і бабусям підключиться до інтернет-послуг. Семикласник Данилко показує своїй бабусі, як зайти в особистий кабінет на смартфоні.

Заходим на сайт 104.ua, листаем вот сюда, кода и пишет "нажмите на ссылку с мобильного", - вот, видишь, - нажимаем вот сюда, нас перекидывает в "Вайбер". Нажимаем просто сообщение, - и вот мы уже в личном кабинете, здесь можно выбрать платежи, посмотреть. Вводишь номер особистого рахунку и оно тебе все выдает.

Ніна Григорівна Колотєва, пенсіонерка:

Сначала боялась, не доверяла. Но внук у меня очень хороший, настоял на том, чтобы это сделать, и я согласилась. А теперь понимаю, что это очень удобно и очень легко. Самое главное, никуда не выходить из дома. Открыла телефон, посмотрела, заплатила, и все. Особенно для пенсионеров прекрасно.

Згідно з даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, більш вразливою до коронавірусу залишається група людей поважного віку. Тож, для них робота і використання онлайн-послуг - найбільш актуальне. Крім того, це допоможе уникнути заборгованості за комуналку.

Олександра Павлівна Мартинів, пенсіонерка:

Виходжу на вулицю тільки при потребі - у магазин і в аптеку. Завдяки моїй внучці, яка навчила мене користуватися інтернетом, до 5 числа подаю показники в особистий кабінет по інтернету. І до 20 - навчила мене оплачувати через інтернет за послуги газу.

Вона передала це все сусідам і тепер сусіди у неї вчаться!

Навіть під час карантину, газовики продовжуватимуть щодня на місцях контролювати роботу газопроводів і обладнання. Цілодобово, як і раніше, працюватимуть "аварійки". Реагуватимуть на усі виклики за номером "104".

Вадим Найсік, майстер АДС АТ "Івано-Франківськгаз":

У нас кожен день до 90 викликів на витоки газу. Ми обслуговуємо 400 тисяч населення. На даний час працює тільки одна аварійна служба газу. У зв'язку з цим коронавірусом було оголошено карантин. Працюємо малою бригадою, намагаємось забезпечити людям тепло, подачу газу безперебійну і безаварійну подачу в оселі людей.

Ольга Клименко, начальник управління зовнішніх комунікацій АТ "Харківгаз":

У такий непростий час всі наші працівники розуміють необхідність забезпечення стабільних доставок газу клієнтам компанії, мешканцям Харківської області. Наразі, всі працівники аварійної газової служби знаходяться на роботі, вони виконують свої функціональні обов'язки, виїжджають на кожен виклик споживача газу. Щоденно ми отримуємо близько 50 викликів від наших споживачів.

Разом з аварійними викликами та усуненням позаштатних ситуацій, газовики щоденно виконують всі регламентні та планові роботи. Під цілодобовим моніторингом фахівців й системи регулювання тиску на газорозподільних мережах довжина яких близько 350 тис км.