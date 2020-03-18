Епідемія коронавірусу дісталася Чорногорії [ Редактировать ]
Епідемія дісталася останньої досі незараженої країни Європи. У Чорногорії офіційно підтвердили два випадки зараження Covid-19. Інфіковані дві жінки - 72 та 47 років. Їх помістили в спеціальне відділення Клінічного центру. Стан жінок стабільний.
5 днів тому, щоб уникнути поширення коронавірусу, Чорногорія запровадила двотижневу заборону на громадські зібрання, в країні зачинили школи, перекрили порти та деякі прикордонні пункти.
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