Епідемія дісталася останньої досі незараженої країни Європи. У Чорногорії офіційно підтвердили два випадки зараження Covid-19. Інфіковані дві жінки - 72 та 47 років. Їх помістили в спеціальне відділення Клінічного центру. Стан жінок стабільний.

5 днів тому, щоб уникнути поширення коронавірусу, Чорногорія запровадила двотижневу заборону на громадські зібрання, в країні зачинили школи, перекрили порти та деякі прикордонні пункти.