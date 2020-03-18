Ксенія Барвіненко відстежувала ситуацію в столиці протягом дня. Зараз вона перебуває на одній із найбільш завантажених транспортних розв'язок.

Зараз ми перебуваємо біля станції метро "Харківська". Саме тут зранку був шалений натовп пасажирів. Це потужний транспортний вузол. Сюди приїздять люди з прилеглих сіл. Скаржаться - дістатися додому нічим. Бо ж міжміські автобуси скасували. Тож людям доводиться або шукати попутки, або викликати таксі.

"Дуже тяжко, дуже тяжко"

Зараз тут майже нікого немає. Мало автобусів і маршруток. Ми застали 5 автобусів, усі приїжджали майже порожні.

"Зранку може чоловік 10 було. Сегодня якшо соляру отбили, то хорашо".

"Куди ви їдете зараз - Новоолександрівка. Зараз думаю визивать таксі".

Люди нарікають на відсутність метро. Бо ж доводилося робити мінімум три пересадки, щоб хоча б виїхати з власного району.

Друге найбільше метро України в Харкові. Яка там ситуація розкаже Світлана Шекера. Передаю їй слово.

У Харкові сьогодні зранку виїхати зі спальних районів було проблематично. Ті, хто раніше користувався метрополітеном, розгубилися й не знали, чим тепер можна доїхати.

"До "Барабашово". Ну а как, чем-то, метро закрыто, все закрыто".

"Мне на проспект Гагарина, я не представляю, как сейчас добираться. Вот я сейчас смотрю, маршрута, например, на площадь Конституции, тоже как-то нету. Непродумано немножко. Но, надеемся, будет лучше", - говорить Сергій, житель Харкова.

На кінцевих зупинках громадського транспорту чергували поліцейські та представники перевізників. Стежили за кількістю пасажирів - в один автобус не більше 10 людей.

"По 10 человек в транспорте, в автобусе. И все, закрыли двери и поехали", - говорить Валера, закрывай дверь.

Та далі за маршрутом транспорт їхав уже переповнений. Водії кажуть - регулювати кількість людей у салоні просто неможливо.

"А вы попробуйте выгнать людей с автобуса".

Усі, хто міг, сьогодні виїхали на власних автівках. Таксисти вранці підвищили тарифи вдвічі. Проте люди намагалися допомагати одне одному, гуртувалися в соцмережах і пропонували підвезти. Уже вдень в муніципалітеті сказали, що врахують сьогоднішні помилки і на Салтівці - найбільшому житловому масиві - змінять маршрути. Думатимуть, і як підвозити на роботу працівників комунальних підприємств.

"Как мы доставим огромное количество людей, это на некоторых предприятиях до 40% живущих в Харьковской области: это в первую очередь слесаря, водители тех же мусоровозов всех коммунальных предприятий", - говоритььЄвген Водовозов, заступник міського голови з питань інфраструктури Харкова.

Людей на вулицях значно поменшало. Містян закликають за можливості зайвий раз нікуди не їздити, вулицями пересуватися лише в захисних масках. А вже в ці вихідні Харків має отримати 200 тисяч тестів на коронавірус. Щоправда, перевірятимуть лише тих, у кого є симптоми хвороби. Ось така була сьогодні ситуація в Харкові. А як минув день карантину в Дніпрі, розповість моя колега Олена Мендалюк.

Дніпро в умовах карантину поволі входить у змінений ритм життя. Від сьогодні повністю припинили роботу торговельні центри, розважальні заклади, ресторани, кав'ярні, спортивні зали. Люди зізнаються - дещо занепокоєні. Адже таких обмежувальних заходів вони ще ніколи не переживали.

"При моей жизни такого не было. Перший раз. Ничего не могу сказать. Соблюдаем меры предостарожности. Стараемся соблюдать", - говорить Юрій, житель Дніпра.

"Правильно, что так делают. Вот и все. Это хорошо что у нас какие-то мері предпринимаются", - говорить Богдан, житель Дніпра.

Громадський транспорт, окрім метро, поки що працює без змін. Колапсу немає. Трамваї, тролейбуси курсують напівпорожні. У маршрутних таксі обмежень за кількістю пасажирів немає. Водії зізнаються - від початку карантину пасажиропотік зменшився вдвічі. Що ж до захисту, то, як ми помітили, не всі люди та водії маршруток у захисних масках.

"Утром сегодня проводили дезинфикацию обработку, вечером машину помоют. Плюс опрыскивают. Я делаю круг. А маски, маски сказали просто нет в наличии", - говорить Володимир, водій маршрутного таксі.

Медики Дніпра розповідають за добу до інфекційної лікарні з симптомами ОРВІ по медичну допомогу звернулися щонайменше дев'ятсот людей.

"В нас є і госпіталізованій особи в інфекційне відділення, Це люди з підозрою на розвиток коронавірусної інфекції. Вони всі обстежені і очікують результатів з київської лабораторії. Як тільки у нас будуть результати, ми обов'язково вам їх повідомимо", - говорить Надія Сальник, медичний директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №1.

Офіційно зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції в місті немає. Ось так минула друга доба посиленого карантину в Дніпрі.

Нагадаю, він триватиме до 3 квітня. Ми продовжуємо стежити за подіями в місті.