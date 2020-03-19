Влада Києва не планує відновлювати роботу метро. Про це заявив столичний голова Віталій Кличко в ефірі "Українського радіо". Він наголосив, що зупинити підземку радили, зокрема, закордонні фахівці і такі рішення відповідають рекомендаціям світових вірусологів.

Нагадаю, напередодні у столиці почали діяти обмеження на рух пасажирського транспорту. Це спричинило затори на дорогах, переповнений транспорт та черги на зупинках. Докладніше розповість Ксенія Барвіненко.

Один із найбільших спальних районів Лівого берега. Щодня звідси вирушають на роботу десятки тисяч людей. Але такий натовп на зупинці вперше. Адже метро зачинили, тож єдина можливість дістатися протилежного берега Дніпра - автобуси.

Іван, киянин:

А как доехать на работу на правый берег. - Скільки взагалі звідси маршрутів на правий берег? - Вот 220 по-моему один идет, а больше по-моему ничего не ходит.

Одразу зрозуміло: наземний транспорт не рятує, адже одночасно в маршрутках можуть перебувати не більше 10 осіб, а в автобусі, тролейбусі та трамваї - не більше 20. Контролювати ж потік пасажирів доручили самим водіям. До того ж, усі люди повинні бути в масках, купити які неможливо, наразі це товар дефіцитний.

А це вже правий берег станція метро Святошин. Зазвичай тут і не в години пік натовп. Бо ж поруч зупинки приміських електричок і автобусів із прилеглих селищ. Щодня тут поспішали тисячі людей, зараз коридорами гуляє вітер.

Ірина, диспетчер маршрутки номер 461:

Було багато людей. Это такой бред, куда людям на роботу, им нечем ехать.

Тож добиратися на роботу людям доводиться власними силами.

Олег, житель м. Ірпінь:

Я в Ірпіні проживаю, от як мені з Ірпеня? Там маршрутки не ходять. І шо мені робити? Тільки на велосипед.

Це залізничний вокзал столиці. теж не працює. Тож пасажири юрмляться на площі. Одні у черзі до залізничних кас - аби повернути гроші за квитки, якими уже не зможуть скористатися. А от інші просто не можуть звідси виїхати.

Богдан, житель Харкова:

Едем в Харьков, отменили все рейсы ЖД, сообщения. Много людей осталось. И я думаю - это не лучший способ профилактики коронавируса, если люди не могут уехать. Тут ходят. А масок в аптеках нет. ЖД вокзал закрыт. Автовокзал закрыт. Туалетов нет, руки помыть негде.

Імовірно, єдині, кого тішать усі ці обмеження нелегальні перевізники. Бо ж офіційні маршрути скасували, тож вибору у пасажирів немає або "приватник", або ж пішки до самого Харкова.