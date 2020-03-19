Восстановление работы метро: Кличко сделал важное заявление [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, мэр Киева Виталий Кличко ответил на заявления о частичном восстановлении работы метро.
Мэр Киева отметил, что коронавирус является очень агрессивным и быстро передается. Вместе с тем, вирус еще не изучен, а вакцины от COVID-19 в мире не существует.
Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля - вынужденные и предупредительные меры.
Поэтому мэр призвал киевлян с пониманием относиться к ограничительным мерам.
Ранее мы писали, что количество пассажиров в общественном транспорте доверили контролировать полиции.
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