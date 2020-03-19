В четверг, 19 марта, мэр Киева Виталий Кличко ответил на заявления о частичном восстановлении работы метро.

Мэр Киева отметил, что коронавирус является очень агрессивным и быстро передается. Вместе с тем, вирус еще не изучен, а вакцины от COVID-19 в мире не существует.

Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля - вынужденные и предупредительные меры.

Поэтому мэр призвал киевлян с пониманием относиться к ограничительным мерам.

Ранее мы писали, что количество пассажиров в общественном транспорте доверили контролировать полиции.