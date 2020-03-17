Национальная полиция будет контролировать общественный транспорт.

Об этом сообщает телеканал 112 со ссылкой на замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

По его словам, правоохранительные органы будут контролировать разрешенное количество пассажиров в транспорте:

Известно,что в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутных такси разрешено перевозить не более десяти пассажиров.

Также ранее мы писали о том, что Кабинет Министров ужесточил правила карантина для украинцев.