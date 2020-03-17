Карантин в Украине: кто будет считать количество пассажиров в транспорте [ Редактировать ]
Национальная полиция будет контролировать общественный транспорт.
Об этом сообщает телеканал 112 со ссылкой на замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко.
По его словам, правоохранительные органы будут контролировать разрешенное количество пассажиров в транспорте:
Известно,что в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутных такси разрешено перевозить не более десяти пассажиров.
Также ранее мы писали о том, что Кабинет Министров ужесточил правила карантина для украинцев.
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