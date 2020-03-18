Давка в автобусах Киева: Кличко записал обращение к Кабмину [ Редактировать ]
В среду, 18 марта, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой обязать руководителей учреждений и предприятий перевести людей на удаленную работу. Такое видеообращение мэр записал после того, как киевляне массово проигнорировали новые правила проезда в общественном транспорте на время карантина.
"Большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением. Это безответственно в ситуации ограничительных мер. Обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения", - сказал мэр.
Он добавил, что в противном случае "никакое закрытие метро и другие ограничительные меры ситуации не спасут".
Также Кличко отметил, что работа городского транспорта в режиме ограничительных мер "мотивирована одним - перевозить киевлян, которым действительно необходимо ехать на работу".
По его словам, речь идет о врачах, работниках продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города. Все остальные должны оставаться дома".
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