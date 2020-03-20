В п’ятницю, 20 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", голова Офісу реформ Академії медичних наук України Ірина Сисоєнко розповіла про те, що може і повинна зробити влада, щоб захистити медичних працівників.

Уже зрозуміло, що українські лікарні не готові реагувати на такий виклик. Які рішення можна швидко прийняти, щоб забезпечити лікарні всім необхідним? Та які висновки вже зараз потрібно зробити на майбутнє?

Перше - Україна має дуже швидко проаналізувати досвід двох країн. Китай - країна, яка перемогла у боротьбі із коронавірусом, і Італія, яка нажаль програє коронавірусу. І заяви лікарів із Китаю саме мають спонукати українську владу до конкретних дій. Перше - китайські лікарі говорять про те, що країни мають захистити, допомогти і підтримати своїх медиків. Тому що саме вони, як військові на фронті, так і медики зараз напроти цієї біологічної зброї. Саме вони перші, хто має контакт з пацієнтом. Це швидка допомога, це інфекційні лікарні і безпосередньо медики, це відділення приймальні у багатопрофільних лікарнях.

Ми бачимо сьогодні по всій Україні не вистачає спеціальних масок, немає захисних окулярів, халатів одноразових, рукавиць. Всього того, що має створити фізично безпеку для медика. Також дуже важливим є в подальшому організація всіх процесів і в замінності медичних працівників для того, щоб вони безперебійно могли надавати медичну допомогу пацієнтам.

Влада вже пообіцяла медикам доплати у 200 відсотків - тим, хто безпосередньо боротиметься з коронавірусом. Чи цього достатньо? Та як потрібно переглянути зарплатну політику для медичних працівників? Бо зараз ситуація така, що багато хто з працівників просто погрожує звільнитись...

По-перше, прийнятим новим законом по суті погіршено становище медиків, які безпосередньо перебувають у зоні спалаху і боротьбі із інфекційними хворобами. Чому? Тому що, ще з 2003 року давно в Україні діє наказ щодо тієї категорії медпрацівників, яка безпосередньо займається наданням медичної допомоги інфекційним захворюванням. У тому наказі передбачен, що у три рази має бути питання оплати праці для медпрацівників цієї категорії. Новим законом влада змінила це до двох разів.

В Україні є давно прийняті закони про страхування медпрацівників, загальнообов'язкове, державне. Ця норма має бути виконана, тобто має бути постанова уряду і передбачено страхування.

Тепер - як і у 14-му році - багато чого можуть змінити волонтери та бізнес, який може долучитися до загальнодержавної боротьби з поширенням коронавірусу. Як правильно скоординувати цю активність?

Зараз катастрофічно не вистачає всіх засобів дезинфекції, засобів індивідуального захисту для медичних працівників і медичного обладнання. По суті потрібно фінансово дуже сильно підтримати медичні заклади. Держава коштів не виділяє, Академія медичних наук також стоїть напівпорожня і немає жодної додаткової копійки від держави.

Тож, ми прийняли рішення і створюємо таку платформу - "Захистимо медиків і врятуємо країну", де ми звертаємось до представників бізнесу, до бізнес-середовищ, до бізнес-клубів, до всіх тих небайдужих людей, щоб так само зараз навкого лікаря, який на передовій із цією хворобою, створити належні умови і допомогти йому.