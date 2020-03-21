Мобілізувалися заради допомоги. Представники "Опозиційної платформи - За життя" допомагають у боротьбі з вірусом по всій Україні. Так, сьогодні на Вінниччині - передали літнім людям засоби індивідуального захисту та продуктові набори. Усе бачили мої колеги.

"Смотрите - здесь две маски одноразовых, две маски многоразовых. Многоразовые обрабатываются специальной жидкостью в конце дня - отходили, обработали жидкостью потом утюжком пропарили".

Маски, медичні рукавички, антисептики. Найнеобхідніші під час карантину речі передали тим, хто у групі ризику - людям похилого віку на Вінниччині. Через дефіцит, Олег Борисович використовував замість антисептиків корвалол.

"Вот я сегодня ходил в аптеку - все спрашивают маски, а масок, говорит, нема, везуть. Звідки везуть - ніхто не знає. А продукти они что - продукты они не помешают, конечно", - говорить Олег Рухлін, житель Вінниці.

"Я дуже задоволена тим, що ви такі хороші люди і дбаєте про нас пенсіонерів, тому що дуже тяжко зараз жити, дуже тяжко"

Олег Шевченко, член партії "Опозиційна платформа - За життя":