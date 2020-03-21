Представники "Опозиційної платформи - За життя" роздавали засоби індивідуального захисту пенсіонерам Вінниччини [ Редактировать ]
Мобілізувалися заради допомоги. Представники "Опозиційної платформи - За життя" допомагають у боротьбі з вірусом по всій Україні. Так, сьогодні на Вінниччині - передали літнім людям засоби індивідуального захисту та продуктові набори. Усе бачили мої колеги.
"Смотрите - здесь две маски одноразовых, две маски многоразовых. Многоразовые обрабатываются специальной жидкостью в конце дня - отходили, обработали жидкостью потом утюжком пропарили".
Маски, медичні рукавички, антисептики. Найнеобхідніші під час карантину речі передали тим, хто у групі ризику - людям похилого віку на Вінниччині. Через дефіцит, Олег Борисович використовував замість антисептиків корвалол.
"Вот я сегодня ходил в аптеку - все спрашивают маски, а масок, говорит, нема, везуть. Звідки везуть - ніхто не знає. А продукти они что - продукты они не помешают, конечно", - говорить Олег Рухлін, житель Вінниці.
"Я дуже задоволена тим, що ви такі хороші люди і дбаєте про нас пенсіонерів, тому що дуже тяжко зараз жити, дуже тяжко"
Олег Шевченко, член партії "Опозиційна платформа - За життя":
Акція спрямована на те, щоб допомогти людям похилого віку, тому що вони підпадають під ризик. Щоб вони не виходили до магазинів, не купували продукти харчування. На сьогодні є дефіцит масок, дефіцит всіх засобів, тому ми вирішили допомогти з продуктами мінімальними та самим необхідним - це перчатки, щоб вони безпечно контактували з металом, де найбільше є віруси.
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