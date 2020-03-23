Московских пенсионеров обязали сидеть дома - заплатят по 4000 рублей [ Редактировать ]
С 26 марта жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Об этом объявил мэр российской столицы Сергей Собянин в связи с эпидемией коронавируса.
Московских пенсионеров призвали не посещать любые общественные места и перестать ходить на работу.
Пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный.
Для компенсации дополнительных расходов в связи с режимом самоизоляции москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 000 рублей.
Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.
Тем временем за минувшие сутки коронавирусную инфекцию в России обнаружили еще у 71 человека, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Общее число заболевших составляет 438 человек.
Все новые случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в Москве.
Карантин для пенсионеров в столице России продлится до 14 апреля.
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