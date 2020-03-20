Медики в защитных костюмах проводят анализы людям с подозрением на коронавурусную инфекцию/РИА "Новости".

В России за прошедшие сутки зарегистрированы 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Диагноз подтвержден у пациентов в девяти регионах. Наибольшее количество заболевших в Москве - 33 человека, среди них двоен детей. Еще четверо заразились в Санкт-Петербурге.

Всего в российской столице зафиксирован 141 случай коронавирусной инфекции. По данным медиков, большинство заболевших недавно вернулись из европейских стран.

Всего в России зарегистрировано 253 случая заболевания. 12 человек выздоровели. За сутки были выписаны семь человек - четыре в Москве и три в Липецкой области.

19 марта в Москве была зафиксирована первая смерть от коронавируса. От осложнений, вызванных хроническими болезнями, в Москве умерла 79-летняя женщина.