В России коронавирусом за сутки заболели 54 человека [ Редактировать ]
В России за прошедшие сутки зарегистрированы 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Диагноз подтвержден у пациентов в девяти регионах. Наибольшее количество заболевших в Москве - 33 человека, среди них двоен детей. Еще четверо заразились в Санкт-Петербурге.
Всего в российской столице зафиксирован 141 случай коронавирусной инфекции. По данным медиков, большинство заболевших недавно вернулись из европейских стран.
Всего в России зарегистрировано 253 случая заболевания. 12 человек выздоровели. За сутки были выписаны семь человек - четыре в Москве и три в Липецкой области.
19 марта в Москве была зафиксирована первая смерть от коронавируса. От осложнений, вызванных хроническими болезнями, в Москве умерла 79-летняя женщина.
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