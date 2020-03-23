Власти индийской столицы Нью-Дели заявили о закрытии границ с другими регионами страны и остановке общественного транспорта, передает Reuters. Запрет на передвижения будет действовать до 31 марта.

Власти призывают население не выходить из помещений, а полицию наделили полномочиями наказывать нарушителей.

На такие меры индийские власти пошли в надежде остановить распространение коронавируса. На данный момент по всей страны подтверждено 425 случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом восемь человек погибли.

Эксперты предостерегают, что зараженных могут быть в разы больше, и прогнозируют резкий рост заболеваемости в ближайшие дни.

В ночь на понедельник, 23 марта, в Индии был объявлен добровольный "комендантский час" - без прямого запрета на передвижение. Ранее с призывом изолировать себя на один день, чтобы сдержать распространение болезни, к населению обратился премьер-министр Нарендра Моди.

После этого последовала серия отдельных заявлений властей штатов о карантинных мерах. Как минимум в 75 районах по всей стране, где были выявлены случаи коронавируса, введена строгая изоляция. Вместе с тем власти опасаются объявлять комендантский час, поскольку это может вылиться в массовые протесты и беспорядки.

Власти обязали частные лаборатории подключиться к тестированию на коронавирус. В обязательном порядке будут проверять всех людей без симптомов, которые контактировали с зараженными.

В западных регионах Индии работники экстренных служб проводят окуривание вокруг всех рынков, площадей и городских районов трущоб.

Заводы, крупные промышленные парки и банки объявили о закрытии на период карантина и перевели персонал на удаленную работу.

Индийские железные дороги, которые ежедневно перевозят более 25 миллионов пассажиров, отменили все пассажирские поезда до 31 марта.

Напомним, что население Индии составляет более 1,3 миллиарда человек.