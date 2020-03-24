Певица Jamala аннонсировала выступление в своем аккаунте в Instagram

Об этом певица сообщила в посте на своей странице.

"Напоминаю, что уже завтра, 24 марта, сыграю онлайн-концерт! Начинаем в 19.00, присоединяйтесь к прямому эфиру. Именно в эти непростые моменты хочется делиться с вами положительной энергией и песнями, которые я писала в разные моменты моего творческого пути.", - написала Jamala.

Фото: Instagram/ jamalajaaa

Ранее вокалистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина дала концерт в своем Instagram-аккаунте. Певица передала эстафету Jamala и Тине Кароль.