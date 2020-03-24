Jamala даст онлайн-концерт в своем Instagram [ Редактировать ]
Певица Jamala аннонсировала выступление в своем аккаунте в Instagram
Об этом певица сообщила в посте на своей странице.
"Напоминаю, что уже завтра, 24 марта, сыграю онлайн-концерт! Начинаем в 19.00, присоединяйтесь к прямому эфиру. Именно в эти непростые моменты хочется делиться с вами положительной энергией и песнями, которые я писала в разные моменты моего творческого пути.", - написала Jamala.
Фото: Instagram/ jamalajaaa
Ранее вокалистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина дала концерт в своем Instagram-аккаунте. Певица передала эстафету Jamala и Тине Кароль.
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