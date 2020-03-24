Из-за опасного коронавируса Covid-19 в Украине был введен карантин, меры которого со временем ужесточили. Множество людей остаются дома, чтобы обезопасить себя и своих близких от заболевания. Ведь все мы понимаем, что самоизоляция - важнейший шаг на пути к прекращению пандемии.

В наше время существует множество вариантов получить необходимые для жизни вещи, даже не выходя из дома. Продукты - не исключение. Есть компании, которые предоставляют услуги доставки из самых разных магазинов. Podrobnosti.ua расскажут вам, где и как можно заказать продукты на дом, чтобы лишний раз не выходить в места массового скопления.

Следует отметить, что заказ продуктов онлайн - весьма удобное и быстрое решение. Во-первых, вам не нужно будет стоять в очереди. Во-вторых, вы можете без спешки выбрать то, что вам нужно и наверняка ничего не забудете. В-третьих, вы абсолютно точно не купите ненужные вам товары, на которые так часто мы можем "купиться" в супермаркетах.

Glovo

Glovo является самым популярным сервисом доставки в Украине. Сейчас он действует в 15 городах, а среди услуг - доставка из ресторанов, супермаркетов и аптек.

Стоимость доставки зависит от выбранного супермаркета. Сервис представлен в приложениях Android и Apple.

Zakaz

Сервис Zakaz предлагает быструю доставку качественных продуктов из лучших супермаркетов вашего города. Компания также разработала приложения для Android и Apple, что значительно упрощает заказ.

Персональный сборщик выберет вам лучшие продукты и хорошенько их упакует.

Metro Shop

Metro - сеть магазинов профессиональной оптовой торговли, где продается абсолютно все: от рыбы и мяса до чайного сервиза и постельного белья. Стоит отметить, что 90% продукции Metro изготовлено на украинских предприятиях.

Некоторые из магазинов предлагают сервис доставки продуктов. Однако, поскольку Metro ориентируется на оптовиков, заказы выполняются только от 1000 грн.

Важно. В связи с тем, что спрос на доставку продуктов резко вырос, заранее подумайте о том, когда вы хотите получить свой заказ.

Читайте также, как провести карантин по-культурному. Вы сможете посетить Лувр, Британский музей и другие всемирно известные места, просто не выходя из дома!