Коронавирусная инфекция Covid-19 быстро распространилась по всему миру. Карантин - вынужденная мера, которая не нравится многим людям. Однако, теперь нам придется это принять и лучше подумать о том, как с пользой и удовольствием провести специфические "каникулы".

Безусловно, музеи, театры, учреждения культуры массово закрываются, вводятся ограничения по посещаемости и карантин. Однако, есть и приятная новость: многие театры и музеи переходят в режим онлайн-трансляций.

Podrobnosti.ua собрали список самых интересных экскурсий, спектаклей, концертов, которыми можно насладиться онлайн.

Staatsoper, Берлин

Смотреть онлайн-трансляции спектаклей Берлинской оперы можно на канале rbb24, первая - "Кармен" Жоржа Бизе прошла 12 марта, дальнейшее расписание трансляций будет обновляться в режиме реального времени.

Большой Театр, Москва

Главный столичный театр продолжает свою работу в обычном режиме, 29 марта на его сцене можно будет увидеть балет "Ромео и Джульетта" в постановке Алексея Ратманского. Те, кто вынужденно находится дома, смогут посмотреть трансляцию балетов на сайте Большого театра.

Musée du Louvre, Париж

В настоящее время парижский музей закрыт до особого распоряжения, но предлагает совершить виртуальные экскурсии в специальном разделе сайта. Здесь собраны видео, рассказывающие о различных выставках музея, об отдельных экспонатах и открытиях.

Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк

Увидеть некоторые уникальные коллекции музей не выходя из дома - в специальном разделе сайта. В онлайн-коллекции представлено около 1700 произведений искусства, созданных более чем 625 художниками, в ней размещены работы как из основной экспозиции музея, так и из временных выставок.

Британский музей, Лондон

Один из крупнейших музеев мира, Британский музей предлагает своим виртуальным посетителям доступ к обширной онлайн-коллекции, а также возможность совершить увлекательные виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале.

Кроме того, вы можете обучиться чему-то новому на бесплатных онлайн-курсах. Список самых интересных из них вы можете найти тут или тут.