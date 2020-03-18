Культурный карантин: как посетить музеи и концерты, не выходя из дома [ Редактировать ]
Коронавирусная инфекция Covid-19 быстро распространилась по всему миру. Карантин - вынужденная мера, которая не нравится многим людям. Однако, теперь нам придется это принять и лучше подумать о том, как с пользой и удовольствием провести специфические "каникулы".
Безусловно, музеи, театры, учреждения культуры массово закрываются, вводятся ограничения по посещаемости и карантин. Однако, есть и приятная новость: многие театры и музеи переходят в режим онлайн-трансляций.
Podrobnosti.ua собрали список самых интересных экскурсий, спектаклей, концертов, которыми можно насладиться онлайн.
Staatsoper, Берлин
Смотреть онлайн-трансляции спектаклей Берлинской оперы можно на канале rbb24, первая - "Кармен" Жоржа Бизе прошла 12 марта, дальнейшее расписание трансляций будет обновляться в режиме реального времени.
Большой Театр, Москва
Главный столичный театр продолжает свою работу в обычном режиме, 29 марта на его сцене можно будет увидеть балет "Ромео и Джульетта" в постановке Алексея Ратманского. Те, кто вынужденно находится дома, смогут посмотреть трансляцию балетов на сайте Большого театра.
Musée du Louvre, Париж
В настоящее время парижский музей закрыт до особого распоряжения, но предлагает совершить виртуальные экскурсии в специальном разделе сайта. Здесь собраны видео, рассказывающие о различных выставках музея, об отдельных экспонатах и открытиях.
Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк
Увидеть некоторые уникальные коллекции музей не выходя из дома - в специальном разделе сайта. В онлайн-коллекции представлено около 1700 произведений искусства, созданных более чем 625 художниками, в ней размещены работы как из основной экспозиции музея, так и из временных выставок.
Британский музей, Лондон
Один из крупнейших музеев мира, Британский музей предлагает своим виртуальным посетителям доступ к обширной онлайн-коллекции, а также возможность совершить увлекательные виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале.
Кроме того, вы можете обучиться чему-то новому на бесплатных онлайн-курсах. Список самых интересных из них вы можете найти тут или тут.
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