Основатель технологических компаний Tesla и SpaceX Илон Маск закупил для больниц Калифорнии 1 255 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Bloomberg.

"Да, в Китае переизбыток, поэтому мы купили 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких ResMed и Philips & Medtronic, одобренных американской системой здравоохранения. Они доставлены в Лос-Анджелес. Если ваша больница хочет получить бесплатный вентилятор, пожалуйста, сообщите нам об этом!" - написал миллиардер в Twitter.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал действия Маска "героическим поступком". Несколько дней назад в интервью "Los Angeles Times" он сообщил, что помощь в борьбе с распространением вируса COVID-19 предложили главы нескольких крупных технологических корпораций. В частности, глава Apple Тим Кук пообещал пожертвовать "Солнечному штату" миллион медицинских масок.

Ранее Илон Маск скептически относится к эпидемии коронавирусной инфекции. Возникшую из-за коронавируса панику "бестолковой" и возражал против закрытия завода Tesla в США. В итоге ему пришлось уступить требованию властей.

На данный момент США занимают третье место в мире после Китая и Италии по числу инфицированных. Рирусом COVID-19 заразились 46 450 человек, умерли 593.