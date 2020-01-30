Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск за неделю разбогател на $ 2,3 млрд. Причиной стал рост капитализации компании Tesla, крупнейшим владельцем акций которого он является. Об этом сообщает Bloomberg.

В среду 29-го января, в Нью-Йорке, после длительных торгов, котировки акций компании Илона Маска выросли на 12% до 649 долларов. Это обусловило увеличение состояния Маска до примерно 36 млрд долларов,

Основные инвестиции Маска связанные с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами. Незадолго до этого аналитики утверждали, что каждая акция компании Tesla подешевеет на 42 цента, но этого не произошло.

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Показатели акций закрепились на рекордном уровне. В следующем году компания планирует ежегодно выпускать на Гигафабрике близ Берлина Tesla на заводе под Берлином планирует выпускать ежегодно полмиллиона электрокаров Tesla на заводе под Берлином планирует выпускать ежегодно полмиллиона электрокаров вблизи 500 тысяч электрокаров.

До производственных мощностей вблизи немецкой столицы войдут и цеха по изготовлению аккумуляторов для электромобилей, электродвигателей, а также цех по сборке электромобилей. До автозаводского комплекса будут принадлежать малярно-лакировочный цех, литейный цех, а также цеха по изготовлению ходовой и сидений для электрокаров и тому подобное.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск неожиданно предстал перед судом. Мы писали о том, что Илон Маск представил космический корабль для полета на Марс. А также SpaceX показала полет "марсианской ракеты".