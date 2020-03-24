О предотвращении распространения коронавируса у нас в стране можно спорить очень долго. Но, факт остается фактом. Общественный транспорт курсирует по определенному графику и маршрутам, весь метрополитен закрыт, и с каждым днем становится все понятней, что 3-го апреля карантин вряд ли закончится. Украина, похоже, только на начальной стадии эпидемии. И если закрытие транспорта и правила посещения магазинов обсуждали бурно, на телеэкранах этому посвящали прямые эфиры и ток-шоу, то вот полную остановку учебного процесса все как будто не заметили. ВУЗы, школы - все учебные заведения закрыты. Пока до 3 апреля, но начнется ли учеба с понедельника, 6-го апреля? Пока неясно.

Не так страшен карантин, как его малюют?

Конечно, можно припомнить карантины, которые были раньше. Зачастую, их объявляли из-за высокого показателя больных гриппом, один из самых ярких примеров прошлого - свиной грипп. Тогда на карантин школы и ВУЗы закрыли на три недели. Но, уже очевидно, что коронавирус куда опаснее! И речь не только о жестких мерах предосторожности, но и в сроках карантина. В Министерстве образования уже подумывают о его продлении, и 3-го апреля школьники могут не сесть за школьную скамью. А значит, из учебного процесса выпадет, как минимум, целый месяц занятий.

Карантина побольше, времени к ВНО - поменьше

Все бы ничего, да и паузу в учебе можно было бы наверстать. Но пандемия коронавируса, как и все плохое, началась неожиданно и очень не вовремя. На улице весна, в школах к концу подходит третья четверть, а в университетах все начинают закрывать свои "хвосты", и понемногу готовиться к экзаменам.

Еще одна проблема - подготовка к ВНО. Как известно, весна – ключевой период в подготовке к вступительным экзаменам. И пауза в обучении отнюдь не сыграет в пользу одиннадцатиклассникам. Более того, из-за распространения коронавируса пришлось перенести пробное ВНО. Соответствующее постановление приняли еще 12 марта в Минобразовании. Согласно ему, "репетиция" внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе пройдет 4 апреля. Тестирование по другим предметам состоится 11 апреля. Участникам пробного ВНО отправят новые приглашения с актуальными датами. Чтобы принять участие в тестировании, их нужно распечатать и принести с собой.

Но и эта дата под вопросом. На какое число перенесут пробное ВНО, и как оно будет проходить, - тоже пока непонятно. Ведь, становится очевидно - учебный год вовремя могут и не закончить. Паузу, длиной в месяц, онлайн обучением не заполнить.

Привыкаем к реальности коронавируса. Онлайн - это выход. Но нужно тщательно все обдумать.

Кстати, об обучении онлайн. Подготовку к ВНО уже ведут в дистанционном режиме. Для это на Ютуб канале Министерства образования и науки регулярно выкладывают видеоуроки подготовки к ВНО. Насколько они будут эффективны, покажут уже результаты вступительной кампании. К тому же, не нужно забывать о репетиторах. Ведь большинство абитуриентов готовятся именно так.

О важности видеоуроков во время коронавируса говорил и президент Владимир Зеленский.

"Со следующей недели будет запущена централизированная система онлайн-уроков дистанционного обучения учеников с 5 по 11 класс", - заявил президент.

Кстати, о "середнячках". С ними тоже должны проводить онлайн уроки. Школьную программу будут освещать сразу несколько ресурсов. К примеру, по телеканалу "Рада" уроки идут ежедневно в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00. А з 13:00 до 15:00 будут транслировать повторы. Следует отметить, что видеоуроки будут по тем дисциплинам, которые будут сдавать во время ВНО:

Украинский язык и литература;

Биология;

Математика;

История.

Кроме того, в Министерстве образования уточнили, что ученики смогут ознакомиться со всеми тестами и конспектами занятий сразу на нескольких интернет-ресурсах:

Платформы Be Smart;

Студии онлайн-образования EdEra;

Платформы массовых открытых онлайн-курсов Prometheus;

Платформы бесплатных вебинаров по подготовке к ВНО iLearn.

Возможно, видеоуроки будут транслировать и по другим каналам. На прошлой неделе президент провел совещание с руководителями самых больших каналов страны.

Задание на дом задают даже в младших классах! Но, в этом случае все не так "диджитализировано". Чаще всего, учителя просто передают задания в родительских чатах. И здесь есть проблема. Ведь дома им нужно не только сделать домашнее задание со своим чадом, но еще и выучить необходимую тему. А это уже проблематично. Во-первых, родители - не учителя, во-вторых, далеко не все старшие сидят дома на карантине. Большинство людей сейчас, все-таки, работают.

А что будет, если карантин затянется?

Скорее всего, ВНО могут перенести. Что же делать с оцениванием? Есть несколько вариантов. Исполняющий обязанности директора научно-методического центра обеспечения качества образования Игорь Ликарчук на своей странице в Фейсбуке расписал несколько возможных вариантов:

1) Пробное ВНО могут провести онлайн;

2) ВНО и ГИО могут снова рассоединить;

3) Сократить количество предметов, по которым проводят ВНО;

4) Возможно, переформатируют задания;

5) Отменять ВНО в любом случае не будут.

Как будут учиться НЕвыпускники?

Здесь, пока, ничего неясно. Но есть несколько вариантов развития событий. Карантин могут продолжить, а с ним - и дистанционное обучение. Но, насколько оно будет эффективно? Вопрос пока открытый.

"Мы не знаем, как работает дистанционное обучение в Украине, сколько детей в конкретной школе и классе участвуют в онлайн-уроках и работают самостоятельно", - замечает экс-заместитель министра образования Инна Совсун.

Могут продолжить не только карантин, но и учебный год! Ведь "дистанционка", в любом случае, не заменит классического обучения. Скорее всего, ученики будут догонять школьную программу уже летом, например в июне. Но это решение повлечет за собой сразу несколько проблем. Во-первых, ВНО точно нужно будет переносить, оно ведь запланировано на начало лета. Во-вторых, может возникнуть чехарда со школами. Некоторые учебные заведения уже начали онлайн-обучение, а некоторые - нет. Поэтому решение будет зависеть от руководства школы. И именно директор будет решать продлевать учебный год или же уйти на каникулы вовремя.

Еще один "побочный эффект" от карантина - отпуски учителей. Если учебу продолжат летом, преподаватели могут не успеть использовать свой отпуск. А отпускать педагога во время учебного процесса - себе дороже. Ведь нужно будет искать деньги на замены. А денег на это у школы может и не быть.