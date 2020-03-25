Карантин продлили еще на 3 недели [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, в Украине официально продлили карантин.
Так, Кабинет министров Украины принял решение о продлении его еще на 3 недели до 24 апреля.
Напомним, по всей Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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