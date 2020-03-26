Піна, вода та антисептик: у Черкасах автомийки безкоштовно дезінфікують машини швидкої допомоги

Кожної зміни обробку проходять по 5-6 автомобілів екстреної допомоги - медики кажуть: для них важлива не мийка карет, а відчуття того, що про їх роботу пам'ятають