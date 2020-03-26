У Києві підтвердили 40 випадків зараження коронавірусом [ Редактировать ]
50 нових випадків інфікування коронавірусом за добу зафіксували в Україні. Загалом на лікуванні перебувають 163 людини. Один пацієнт вже одужав, 5 - померли.
- Найбільше хворих (42 людини) у Чернівецькій області, там одна людина померла від наслідків коронавірусу;
- 24 - на Київщині;
- 16 інфікованих в Івано-Франківській області, там жертвами недуги стали двоє людей;
- На Тернопільщині 15 випадків зараження, 1 людина померла;
- 7 недужих в Запорізькій області;
- 4 в Одеській;
- По два випадки інфікування в Черкаській, Волинській, Львівській, Дніпропетровській та Житомирській областях. На Житомирщині один пацієнт помер;
- По одному хворому на коронавірус припадає на Вінницьку, Луганську, Херсонську та Донецьку області;
- Перший випадок зараження Covid-19 зафіксували в Чернігівській області. Про це повідомив голова тамтешньої обласної адміністрації Андрій Прокопенко у Facebook;
- У столиці вже 40 підтверджених випадки коронавірусу. Про 6 нових пацієнтів повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
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