У Парижі оперний співак влаштовує концерти із власного вікна [ Редактировать ]
Цілюща класика. Парижанин Стефан Сенешаль щовечора влаштовує імпровізовані концерти - просто зі свого вікна. І так уже тиждень. Він оперний співак, на карантині вважає за свій обов'язок - розважати сусідів.
Більшість із них літні люди, поціновувачі класичної музики. З дому в Парижі нині можна виходити лише за нагальної потреби.
А до будинку Стефана навіть не пускають сторонніх, щоб запобігти поширенню інфекції. Від нового коронавірусу у країні вже померли майже 1700 людей, близько 30 тисяч - інфіковані.
Стефан Сенешаль, оперний співак:
Мій перший меседж до публіки - залишайтеся вдома. Цим ви допоможете всім лікарям і тим, хто дбає про нас. Другий - ми можемо бути дуже солідарними навіть удома. Є прості справи, які ми можемо робити, щоб поліпшити ситуацію, коли вона така трагічна. Для мене це спів. А інші можуть зробити щось ще.
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