Цілюща класика. Парижанин Стефан Сенешаль щовечора влаштовує імпровізовані концерти - просто зі свого вікна. І так уже тиждень. Він оперний співак, на карантині вважає за свій обов'язок - розважати сусідів.

Більшість із них літні люди, поціновувачі класичної музики. З дому в Парижі нині можна виходити лише за нагальної потреби.

А до будинку Стефана навіть не пускають сторонніх, щоб запобігти поширенню інфекції. Від нового коронавірусу у країні вже померли майже 1700 людей, близько 30 тисяч - інфіковані.

Стефан Сенешаль, оперний співак: