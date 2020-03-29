Как не заразиться коронавирусом в магазине? [ Редактировать ]
Коронавирус в Украине продолжает зверствовать и количество инфицированных с каждым часов увеличивается. По данным Минздрава, на утро воскресенья - лабораторно подтвердили этот диагноз уже у более 400 человек. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации, и продлили карантин до 24 апреля.
Однако, несмотря на это, людям необходимо пополнять запасы продуктов питания, выходить в магазины или аптеки. Чтобы максимально снизить риск возможного заражения в таких местах - медики составили краткий перечень условий, которых надо придерживаться и соблюдать при посещении супермаркета или аптеки.
Для того, чтобы не заразиться коронавирусом в супермаркете или магазине, следует:
- ходить в перчатках
- обрабатывать телефоны антисептиком
- держаться в 1-2 метрах от других людей
"В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком - особо важное правило", - подчеркнул президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль.
Кроме того, медики настаивают, что лучше всего избегать контактов с людьми, которые имеют признаки респираторного заболевания, а также крупных компаний. Следует соблюдать дистанцию друг от друга, не обниматься и не целоваться, носить маски, особенно при насморке и кашле. Чихать и кашлять лучше в платок или локоть.
При появлении первых признаков заболевания необходимо позвонить своему семейному врачу, либо вызвать врача на дом. Больным с респираторными заболеваниями не следует приходить в медучреждения.
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