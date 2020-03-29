Специалисты рассказали о мерах предосторожности во время коронавируса в супермаркетах

Коронавирус в Украине продолжает зверствовать и количество инфицированных с каждым часов увеличивается. По данным Минздрава, на утро воскресенья - лабораторно подтвердили этот диагноз уже у более 400 человек. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации, и продлили карантин до 24 апреля.

Однако, несмотря на это, людям необходимо пополнять запасы продуктов питания, выходить в магазины или аптеки. Чтобы максимально снизить риск возможного заражения в таких местах - медики составили краткий перечень условий, которых надо придерживаться и соблюдать при посещении супермаркета или аптеки.

Для того, чтобы не заразиться коронавирусом в супермаркете или магазине, следует:

ходить в перчатках

обрабатывать телефоны антисептиком

держаться в 1-2 метрах от других людей

"В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком - особо важное правило", - подчеркнул президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль.

Кроме того, медики настаивают, что лучше всего избегать контактов с людьми, которые имеют признаки респираторного заболевания, а также крупных компаний. Следует соблюдать дистанцию друг от друга, не обниматься и не целоваться, носить маски, особенно при насморке и кашле. Чихать и кашлять лучше в платок или локоть.

При появлении первых признаков заболевания необходимо позвонить своему семейному врачу, либо вызвать врача на дом. Больным с респираторными заболеваниями не следует приходить в медучреждения.