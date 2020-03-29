В Кракове умер крупнейший современный польский композитор композитор Кшиштоф Пендерецкий, прославившийся как автор музыки к фильмам ужасов "Сияние" и "Изгоняющий дьявола", сообщает Reuters.

В министерстве культуры Польши отметили, что Пендерецкий скончался после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 86 лет.

Кшиштоф Пендерецкий хорошо известен любителям кино во всем мире. Именно Пендерецкий написал музыку к таким фильмам, как "Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина (1973 год), "Сияние" Стэнли Кубрика (1980 год) с Джеком Николсоном в главной роли и "Дикие сердцем" Дэвида Линча (1990 год).

За свою музыку он был удостоен четырех премий "Грэмми". Свою последнюю статуэтку в виде граммофонаон получил в 2016 году за лучшее хоровое выступление.

Следует добавить, что Кшиштоф Пендерецкий написал музыку для церемонии открытия летних Олимпийских игр 2008 года, которые прошли в Пекине.