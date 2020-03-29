Найбільше хімічне підприємство Західної України "Рівнеазот" перейшло на спецрежим роботи в умовах карантину. При цьому виробничі потужності заводу не зменшилися. Посівна кампанія в розпалі. Як намагаються врятувати майбутній врожай хіміки - бачили наші кореспонденти.

Мішки з аміачною селітрою ледве встигають відвантажувати. Продукція на "Рівнеазоті" на складах не залежується.

Анатолій Кришталь, начальник цеху аміачної селітри:

Вся продукція - біля 1700 тон, вироблена за добу відвантажується на сьогоднішній день. Бачте склад пустий.

"Рівнеазот" - найбільше хімічне підприємство західного регіону України, яке входить до компаній Grop DF, нині працює на повну потужність. Більшість процесів на заводі автоматизовані.

Володимир Коваленко, головний інженер ПрАт "Рівнеазот":

На сегодняшний день производство загружено полностью, на 110 процентов. Пидприемство вырабатывает на сегодняшний день аммиачную воду, аммиачную селитру и известково-аммиачную селитру. В суме мы производим в сутки вот в данный момент 2700 тон.

Олег Арестархов, керівник комунікаційного відділу GROUP DF:

Химические предприятия - это очень сложное производство. От него зависит, каким образом сработает аграрный сектор. Если мы не произведем удобрений, соответственно, аграрный сектор их не получит. Если он не получит - это вопрос урожайности. Если урожайность не выстрелит - тогда это вопрос продовольственной безопасности. Украина должна, не взирая на кризис, должна быть обеспечена продуктами питания - это очень важно.

Для працівників, яких на підприємстві близько трьох тисяч, запровадили спеціальний режим. Частина колективу працюватиме дистанційно, а ті співробітники, без яких виробництво неможливе - стають до роботи у повному карантинному однострої. На робочих місцях - встановили дозатори з антисептиком. Оператори - в рукавичках та масках. Частину захисту виробляють самотужки.

Олена Басай, майстер господарського цеху:

Ми знаходимося в швейному цеху ПрАТ "Рівнеазот", який забезпечував завжди спецодягом робітників підприємства, але в час карантину ми змушені трошки перепрофілюватися і шиємо зараз отакі маски. В день ми шиємо 250-300 масок.

Дезинфектори теж власного виробництва. Здоров'я співробітників під постійним контролем. На підприємстві є поліклініка. На завод лише на службовому спецтранспорті. Автобуси після кожного рейсу дезинфікують.

Володимир Даниляк, директор з транспорту ПрАТ "Рівнеазот":

Кожний працівник "Рівнеазоту" отримав маски. Кождий водій отримав маски, рукавички і ви зверніть увагу: всі таблички оборудовані автобуси і написано "Вхід тільки в масках", то їсть водій не запустить людину, якщо людина без маски.

На підприємстві нині дотримуються жорстких правил карантинного режиму. Співробітникам різних цехів заводу навіть заборонили між собою контактувати. Заради безпеки працівників запроваджено щоденний температурний скринінг. При потребі готові надати і допомогу міським лікарням.

Михайло Заблуда, голова правління ПрАТ "Рівнеазот":

Контактно й близко работаем з городской поликлиникой, индивидуальные средства защиты, начиная от масок, рукавиц, этих разовых костюмов для медперсонала, защитные очки, вот аппараты искусственной вентиляции. В год мы порядка 120 миллионов гривен платим. Если предприятие придется останавливать, то это катастрофа. Мы пытаемся и боремся за то, чтобы остаться в рабочем состоянии в этих сложных условиях.

Руслан Іллічев, директор Федерації роботодавців України:

Більшість промисловості, на щастя, сьогодні працює. Чому на щастя: сьогодні ми дійсно розуміємо, що основний тягар з точки зору соціального забезпечення людей, виплат заробітних плат, підтримки охорони здоров'я - це в основному сьогодні лягає на плечі роботодавця, на плечі бізнесу. Тому ми вважаємо, що добре сьогодні промисловість вона працює.

Податки підприємства становлять понад 50 відсотків місцевого бюджету . Тож, фактично, існування Рівного залежить від цього хімічного підприємства.