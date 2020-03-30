Поки в Раді голосували, активісти під стінами парламенту вимагали ветувати закон про ринок землі. Мітингувальники знайшли спосіб як влаштувати акцію протесту і не порушувати карантинні обмеження. Детальніше про це - дивіться далі.

Поки народні депутати збиралися у сесійній залі парламенту, під його стінами відбувався мітинг. Щоправда, активісти сьогодні були у власних автівках. Аби не порушувати умов карантину - влаштували автопробіг урядовим кварталом.

Ігор Михайленко, керівник ГО "Національний корпус":

Просто виразили свою позицію, що ми проти продажу землю. Тим більше у такий час в світі. Це один з основних активів України, стратегічний обєкт національного значення. Тому це питання неможливо розглядати під шумок пандемії. Є більш серйозні проблеми.

Акцію протесту присвятили законопроекту про ринок землі. На це питання вимагали накласти "вето". Щоправда, із двохсот автівок, які мали прибути до стін Верховної Ради доїхало близько десяти. Адже урядовий квартал від самого ранку був перекритий патрульними.

Олександр Алфьоров, речник ГО "Національний корпус":

Десяток машин з кількох сотень, які заблокувала поліція. Ми вимагаємо, щоб Парламент закрили на карантин. Щоб він не приймав законопроекти, які повязані з державною владою. Я хочу наголосити, що постановка про закон про ринок землі є абсолютним абсурдом. Це питання вимагають представники МВФ. Бо в Україні земля надзвичайно дешева.

Водночас, мітингувальники зазначають - ринок землі дійсно потрібен. Але не за умов Міжнародного валютного фонду.

Олександр Алфьоров, речник ГО "Національний корпус":

Сьогодні, коли ми бачимо, що в країні карантин. І в умовах карантину в нас немає дорожньої карти - парламент намагається якось закрити свої дірки. Але це вимога МВФ. Це не вимога здорового глузду.

Закон має бути проголосований лише тоді, коли економіка країни та фермери будуть до цього готові.

Націоналісти за цивілізований ринок землі. Націоналісти за врегульований ринок землі. Щоб через це не страждали підприємства. Наразі ж, влада хоче розпродати землю легально транснаціональним компаніям. І повністю знехтувати інтересамми підприємств і середніх фермерів.

Ігор, активіст ГО "Національний корпус":

Тому що на сході іде війна, пандемія. Та і взагалі, не це питання зараз треба розвязувати. Треба розвязати питання пандемії та війни на сході. А ринок узалі потрібно це питання відкласти.

Розпродавати землю в умовах карантину аморально, - вважають громадські активісти. Адже в умовах всесвітньої економічної кризи, саме земля є основним стратегічним запасом України.