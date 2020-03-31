У одного из служащих королевы Великобритании нашли коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает The Sun.

По их словам, слуга находился в близком контакте с Елизаветой ІІ. Он передавал ей письма и напитки.

Известно, что экспресс-тесты прошла также часть персонала в Букингемском дворце. Заражение коронавирусом не обнаружили больше никого, но всех отправили на изоляцию.

Отмечается, что королева переехала в Виндзорский замок. К монархине закрыт доступ для всех помощников.

Ранее мы сообщали о том, что принцу Чарльзу удалось полностью вылечиться от коронавирусой инфекции.