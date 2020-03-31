Королева под угрозой: в окружении Елизаветы ІІ обнаружен коронавирус [ Редактировать ]
У одного из служащих королевы Великобритании нашли коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает The Sun.
По их словам, слуга находился в близком контакте с Елизаветой ІІ. Он передавал ей письма и напитки.
Известно, что экспресс-тесты прошла также часть персонала в Букингемском дворце. Заражение коронавирусом не обнаружили больше никого, но всех отправили на изоляцию.
Отмечается, что королева переехала в Виндзорский замок. К монархине закрыт доступ для всех помощников.
Ранее мы сообщали о том, что принцу Чарльзу удалось полностью вылечиться от коронавирусой инфекции.
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