Принц Чарльз победил коронавирус [ Редактировать ]
В понедельник, 30 марта, стало известно, что Принц Чарльз одолел коронавирус и вышел из самоизоляции. Об этом пишет royal.uk.
"Его Королевское Высочество находится в добром здравии, и в настоящее время он действует в соответствии с текущими стандартами правительства и медицинскими ограничениями, действующими на всей территории Великобритании.
Его самоизоляция длилась семь дней в соответствии с государственными и медицинскими рекомендациями", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что британский премьер Борис Джонсон слег с коронавирусом.
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