В понедельник, 30 марта, стало известно, что Принц Чарльз одолел коронавирус и вышел из самоизоляции. Об этом пишет royal.uk.

"Его Королевское Высочество находится в добром здравии, и в настоящее время он действует в соответствии с текущими стандартами правительства и медицинскими ограничениями, действующими на всей территории Великобритании.

Его самоизоляция длилась семь дней в соответствии с государственными и медицинскими рекомендациями", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что британский премьер Борис Джонсон слег с коронавирусом.